Espadas, nervioso, exige a Olona que «no me hable más de ese dinero» que el PSOE robó de la Junta

El candidato del PSOE a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, ha exigido a la candidata de Vox Macarena Olona que «no me hable más de ese dinero», en referencia a los 680 millones que su partido saqueó del gobierno andaluz durante cuatro décadas al frente de la administración autonómica. Ha sido el único momento, al principio de la emisión, en el que Espadas ha estado más o menos presente en el segundo y definitivo debate de cara a las elecciones del 19 de junio.

Olona le ha reprochado a Espadas, tras afirmar éste que «todo lo que se ha construido en hospitales y centros de salud lo han hecho los socialistas», que «no lo han hecho todo, no han devuelto el dinero robado». Momento en el cual el socialista ha perdido los nervios afirmando que «ese dinero son ayudas que están recibiendo trabajadores de empresas en crisis». La candidata de Vox -que le ha recordado que «tenemos imputados a todos los expresidentes socialistas»-, le ha repreguntado si por esos trabajadores «se refiere a las prostitutas de los burdeles» a lo que el socialista le ha pedido «que no le falta el respeto a la audiencia, de verdad, no insulte»,

El socialista, más nervioso y desaparecido que nunca, ha basado su estrategia en salir indemne de las críticas a la gestión de los diferentes gobiernos del PSOE a lo largo de casi cuatro décadas. Sobretodo de las recibidas por los candidatos de Vox y el Partido Popular, que han respondido los ataques de Juan Espadas con datos referentes al paso de su organización política por el Palacio de San Telmo. El Partido Socialista se hunde en las encuestas -las últimas recibidas por Ferraz les sitúan por debajo de los 30 escaños- y eso se nota en la actitud del candidato.

Espadas ha insistido, una vez más, en la necesidad de apoyar a los andaluces más jóvenes para que puedan crear sus propios proyectos vitales. En este sentido, el presidenciable del PSOE, ha vuelto a prometer políticas de empleo activas para ayudar a los menores de 30 años a encontrar empleo. Respecto a los pactos el candidato socialista insiste en que PP y Vox gobernarán juntos. «Este es el momento de la verdad, en el que los andaluces tendrán que decidir si quieren que Vox esté en el gobierno o quieren progreso». Dice Espadas, pese a todos los sondeos contrarios, que «el PSOE sale a ganar, porque los andaluces se van a movilizar, y van a salir a parar a la ultraderecha en Andalucía».