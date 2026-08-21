Precio de la gasolina hoy 21 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Cuáles son hoy las gasolineras más baratas en las principales ciudades andaluzas
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Si tienes previsto hacer escapada este fin de semana, o sigues disfrutando de tus vacaciones de verano, te ofrecemos ahora los listados con los precios de la gasolina actualizados para las principales ciudades andaluzas. Precio de la gasolina hoy 21 de agosto con las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía a partir de los datos del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica.
Precio de la gasolina hoy 21 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
A partir de los datos del Geoportal, estas son las gasolineras más baratas hoy en Sevilla:
Gasolina 95
- Alcampo S.A.. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.535 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Travesía Su Eminencia, 2. Precio: 1.535 €/l.
- Plenergy. San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1.549 €/l.
- Family Energy. Utrera. C.C. Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.549 €/l.
- Petroprix. San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1.549 €/l.
- APJ. Sevilla. Calle Cojinete, s/n. Precio: 1.558 €/l.
- Masfuel. La Rinconada. Carretera A-8002, km 7,6. Precio: 1.559 €/l.
- Moove. Alcalá del Río. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.559 €/l.
- Pertroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.559 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.559 €/l.
Gasolina 98
- Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,9. Precio: 1.649 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- Family Energy. Utrera. C.C. Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.699 €/l.
- Alcampo S.A.. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.709 €/l.
- Los Ventolines (Agla). Pilas. Carretera Pilas-Villamanrique, km 1,5. Precio: 1.729 €/l.
- Nueva Calonge. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.749 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.774 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: 1.774 €/l.
- 7267. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1.785 €/l.
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1.804 €/l.
Diésel
- Ninguno. Los Molares. Carretera SE-429, km 0,8. Precio: 1.629 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.649 €/l.
- Family Energy. Utrera. C.C. Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.649 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.689 €/l.
- Ballenoil. Los Palacios y Villafranca. Calle Progreso, 1. Precio: 1.689 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1.689 €/l.
- Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1.689 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1.689 €/l.
- APJ. Sevilla. Calle Cojinete, s/n. Precio: 1.698 €/l.
- Plenergy. San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1.699 €/l.
Precio de la gasolina hoy 21 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz, estas son las gasolineras más baratas hoy viernes:
Gasolina 95
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.589 €/l.
- Gacosur Barbate. Barbate. Polígono El Olivar, parcela 5.1. Precio: 1.604 €/l.
- Autonetoil. Barbate. Calle Juan XXIII, 2. Precio: 1.604 €/l.
- Petrol & Go Puerto de Santa María. El Puerto de Santa María. Calle Río Tajo, 2. Precio: 1.609 €/l.
- Ballenoil. Barbate. Avenida Nuevo Pepita Aurora, s/n. Precio: 1.614 €/l.
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.619 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.619 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.619 €/l.
- Ballenoil. Río San Pedro. Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1. Precio: 1.619 €/l.
- SCA Ntra. Sra. de las Virtudes. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 21. Precio: 1.620 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.749 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1.759 €/l.
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.769 €/l.
- Gacosur Jerez. Jerez de la Frontera. Calle Sudáfrica, 134. Precio: 1.789 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. Polígono Industrial La Isleta, N-IV, km 654,7. Precio: 1.839 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: 1.849 €/l.
- Agla. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.850 €/l.
- Easyfuel. Chiclana de la Frontera. Camino del Lobo, 1. Precio: 1.869 €/l.
- Shell. Jerez de la Frontera. Carretera de Circunvalación, km 639,8. Precio: 1.869 €/l.
- Eni. Algeciras. Polígono El Rosario, parcela IV, s/n. Precio: 1.879 €/l.
Diésel
- Suministros Mazo. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1.648 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Medina Sidonia, km 1, s/n. Precio: 1.689 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.699 €/l.
- Hemegas. Villamartín. Avenida Arcos, 55. Precio: 1.699 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.699 €/l.
- Plenergy. Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: 1.699 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.719 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Fernando Portillo, s/n. Precio: 1.719 €/l.
- Gacosur Barbate. Barbate. Polígono El Olivar, parcela 5.1. Precio: 1.719 €/l.
- Petroprix. Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz, km 15. Precio: 1.719 €/l.
Precio de la gasolina hoy 21 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
En Málaga, estas son las gasolineras más baratas que aparecen en el Geoportal a primera hora de hoy viernes:
Gasolina 95
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.555 €/l.
- Aceites Los Romanes. Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: 1.555 €/l.
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.577 €/l.
- Distreax-22, S.L.. Vélez-Málaga. Calle Ignacio Zuloaga, 6. Precio: 1.609 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.609 €/l.
- Easygas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.609 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.609 €/l.
- Petroprix. Vélez-Málaga. Avenida Rey Juan Carlos I, 5. Precio: 1.609 €/l.
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.628 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1.628 €/l.
Gasolina 98
- Gueroil. Alhaurín de la Torre. Avenida Las Américas, s/n. Precio: 1.729 €/l.
- Agla. Cerralba. Carretera de Cerralba, km 1. Precio: 1.775 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1.789 €/l.
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1.790 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.809 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.819 €/l.
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera Comarcal Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.825 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.825 €/l.
- Galp. Málaga. Calle Herman Hesse, 5. Precio: 1.849 €/l.
- Agla. Yunquera. Carretera A-366, calle Castillo, s/n, km 1. Precio: 1.859 €/l.
Diésel
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.698 €/l.
- Aceites Los Romanes. Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: 1.715 €/l.
- Agla. Pizarra. Carretera Subzona A, Álora. Precio: 1.728 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.729 €/l.
- Ballenoil. Cártama. Sector UR-21, parcela 9. Precio: 1.729 €/l.
- Plenergy. Cerralba. Carretera de Cerralba, km 5. Precio: 1.729 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, urbanización La Leala, parcelas 3 y 4. Precio: 1.735 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1.735 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1.735 €/l.
- Agla. Villanueva de Algaidas. Avenida del Olivar, 9. Precio: 1.739 €/l.
Precio de la gasolina hoy 21 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba:
En Córdoba estas son hoy viernes, las gasolineras más baratas:
Gasolina 95
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.499 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.538 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.579 €/l.
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.585 €/l.
- Plenergy. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1.585 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.588 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.589 €/l.
- Ballenoil. La Carlota. Calle Ingeniería, 14. Precio: 1.589 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.595 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, junto al recinto ferial, s/n. Precio: 1.595 €/l.
Gasolina 98
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.649 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.649 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1.679 €/l.
- GPB. Peñarroya-Pueblonuevo. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1.689 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140, C.C. Eroski. Precio: 1.699 €/l.
- E.S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.786 €/l.
- M3 Petróleos. Puente Genil. Calle La Palmera, 18. Precio: 1.789 €/l.
- Q8. El Arrecife. Carretera N-IV, km 428. Precio: 1.799 €/l.
- E.S. Las Cuevas. Villarrubia. Carretera Palma del Río, km 12,5. Precio: 1.804 €/l.
- El Carmen. Posadas. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1.809 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.599 €/l.
- Estación de Servicio El Saladillo. Baena. Calle Juan Torrico Lomeña, 46. Precio: 1.659 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.697 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.709 €/l.
- Santo Cristo. Monturque. Carretera Monturque-Moriles, km 1. Precio: 1.709 €/l.
- Econoil. Lucena. Calle Teruel, 2. Precio: 1.725 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.729 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.735 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, junto al recinto ferial, s/n. Precio: 1.735 €/l.
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.735 €/l.
Precio de la gasolina hoy 21 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Granada
Por último, si vives en Granada, estas son las gasolineras más baratas:
Gasolina 95
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1.509 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.509 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.509 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1.509 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.509 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.509 €/l.
- GM Oil. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1.519 €/l.
- Gasolinera Granada La Palma. Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: 1.539 €/l.
- San Isidro SCA. Loja. Polígono Manzanil II, calle Trigo, 1. Precio: 1.544 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.559 €/l.
Gasolina 98
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1.689 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.699 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.729 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.729 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1.729 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1.729 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.729 €/l.
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.729 €/l.
- Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1.729 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.749 €/l.
Diésel
- Plenergy. Armilla. Avenida Cristóbal Colón, 0. Precio: 1.639 €/l.
- Gasolinera Granada La Palma. Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: 1.673 €/l.
- Andaluza de Transportes SCA. Albolote. Camino Albolote-Atarfe, Pago Tinar, parcela 16, polígono 18, s/n. Precio: 1.684 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.689 €/l.
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1.689 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.689 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.689 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1.689 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.689 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.689 €/l.
Con los listados que te acabamos de mostrar ya puedes hacerte una idea de dónde parar para repostar hoy viernes, si te encuentras en una de las principales ciudades andaluzas, pero si deseas hacer consulta propia puedes entrar en el Geoportal donde puedes filtrar la información por ciudad y hasta municipio y tipo de combustible viendo resultados en forma de lista o también en forma de mapa como este que te mostramos a modo de ejemplo, de Málaga.