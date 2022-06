Podemos ficha a la comunista que quiere «hacer rojos» a niños y que no distingue «liberales de fascistas»

Se veía venir y ha pasado. Podemos ha fichado a la joven influencer que se hizo popular gracias a su agresivo discurso. Su nombre es Josefa Mesa, y está como suplente en las listas de Por Andalucía en la provincia de Jaén. En las redes se la conoce como Josefine Table, y ahí deja perlas como que se compra «botas para patear nazis», que se mofa con la idea de que los hijos de los ricos vayan a colegios públicos para hacerse «rojos», que no distingue «entre liberales y fachas» o que afirma que Vox echa de menos poder «pegarle un tiro» a quien no piense como ellos.

Esta joven youtuber andaluza, pasó en pocos días de adular al vicepresidente Pablo Iglesias en las redes sociales a convertirse en el fichaje estrella de la web creada por Podemos para denigrar a jueces y periodistas. Josefine Table se estrenó como youtuber en el diario de Podemos con un monólogo sobre el máster de Cristina Cifuentes. La web dirigida por la ex asesora de Pablo Iglesias en el Parlamento europeo Dina Bousselham lo anunciaba así en sus redes sociales: «Estrenamos nueva colaboración. Josefine Table: ‘Dice Cifuentes que no encuentra los trabajos del máster. Debería empezar a plantearse que lo mismo no los tiene porque no lo hizo’».

Ahora ha ido un poco más allá, y estará en las listas podemitas de Por Andalucía. Josefa Mesa se hizo popular en las redes sociales, donde muestra la verdadera naturaleza violenta de su ideología: «Me he comprado unas botas para patear nazis», escribió. Como es norma en el partido, Josefine borró este mensaje justo antes de fichar por la web de Dina, aunque otros usuarios ya habían hecho capturas.

Esta colaboradora de Pablo Iglesias y futura licenciada en Historia ha protagonizado numerosas polémicas en las redes, al publicar mensajes como el siguiente: «No distingo entre liberales y fascistas, para mí son lo mismo». Su mensaje deja claro que, cuando Iglesias decreta su «alerta antifascista», no pretende dejar fuera de las instituciones y del juego democrático a Vox, sino a todos los partidos situados a la derecha del PSOE.

El economista Juan Ramón Rallo ha intentado sacarle de dudas recordándole que el fundador del fascismo, Benito Mussolini, era un totalitario que se declaraba socialista, odiaba a los liberales y reclamaba todo el poder para el Estado, como los comunistas. Josefine ha respondido tachando a Rallo de «fascista» y «acosador».

El filósofo Antonio Escohotado ya se encargó de recordar a Pablo Iglesias que el propio Adolf Hitler también se declaraba socialista y no se limitó a pactar con Stalin la invasión y reparto de Polonia, que provocó el inicio de la Segunda Guerra Mundial, sino que también copió algunos de sus métodos más expeditivos, como la creación de la Gestapo a imitación de la KGB.

Nadie ha hecho tantos méritos como Josefine para convertirse en la nueva estrella podemita. Llegó incluso a expresar en Twitter sus deseos: «Cuidao, que lo mismo 2021 es el año que conozco a Pablo Iglesias, ¿vosotros qué decís?».

El vicepresidente del Gobierno le respondió poniéndole ojitos con una imagen de la película Shrek. Dicho y hecho: apenas unos días después, Josefine se estrenaba como youtuber en la web de Dina que Podemos utiliza para atacar a los periodistas críticos con el Gobierno y a los jueces que investigan la corrupción del partido morado.

Josefa Mesa llevaba meses mostrando en las redes su apoyo a Podemos y a su líder, Pablo Iglesias, con un entusiasmo voraz. Con mensajes como el siguiente: «Pablo Iglesias representa a los sectores más humildes de la sociedad, él representa todo aquello que ningún otro líder político tiene el valor. Tenemos mucho que agradecerle y me indigna que su trabajo no sea valorado».

O como el siguiente: «Buenas tardes sólo a Pablo Iglesias e Irene Montero por ser seres maravillosos y aguantar lo que aguantan. Estamos con vosotros».

La nueva política de Podemos Andalucía, Josefine Table, fantaseaba incluso con convertirse en la amante del líder o del Rastas: «¿Seré amante de Pablo Iglesias? ¿O tal vez de Alberto Rodríguez… o de Irene Montero?!!!», ha escrito en Twitter·

En otras ocasiones, la youtuber de Podemos fantasea con que ella y su pareja se convertirán en los nuevos líderes del partido y marqueses de Galapagar: «Mi plan de vida es sacarme Historia y luego con mi camarada sacarnos los dos Ciencias Políticas y ser los nuevos Pablo Iglesias e Irene Montero».