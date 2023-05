García-Pelayo (PP Jerez): «Los jerezanos tienen ilusión por el cambio, están cansados del sanchismo»

María José García-Pelayo (PP) tiene claro que Jerez necesita un gobierno estable, que se preocupe por los jerezanos y por la ciudad, y que ponga fin al abandono al que tiene sometida la ciudad la actual alcaldesa socialista, Mamen Sánchez. En una entrevista concedida a OKDIARIO Andalucía, García-Pelayo promete «ofrecer un gobierno serio, que va a sacar a la ciudadanía adelante» y recuerda que la alternativa es un «gobierno igual que el que tenemos en España: caótico y ‘Frankenstein’».

Pregunta (P).- ¿Cómo está yendo la campaña?

Respuesta (R).- Estamos contentos con la campaña y con el trabajo de todos estos años. Sobre todo con la gente. Se nota que los jerezanos tienen muchísimas ganas de cambio, que tienen ilusión por el cambio, y que están hatos del sanchismo en España y del sanchismo en Jerez. Y es que aquí tenemos una alcaldesa del PSOE, Mamen Sánchez, que hace las mismas políticas que Pedro Sánchez. Ella no soluciona los problemas a la gente, le crea problemas a la gente.

P.- De hecho, Jerez es la cuarta ciudad de España con mayor tasa de paro.

R.- Exactamente. Y con un problema grave que no lo reconocen, sino que hacen como hace el sanchismo, que es maquillar las cifras de paro. Hay 4.000 parados más de los que dice el PSOE porque hacen como en el resto de España, y es que los que son contratados fijos discontinuos parece que para ellos no existen como desempleados.

P.- Estuve en la Feria de Jerez y pude comprobar que los jerezanos están preocupados por unos servicios públicos abandonados.

R.- Tenemos la mejor Feria del mundo pero hay que mejorarla. Fíjate si hay que hacer cosas que hay hasta que mejorar la mejor Feria del mundo.

Pero es verdad. La calle, lo que nos dice la gente en los barrios, es que la ciudad está sucia, y es algo evidente. Hace unos días conocimos un informe de la OCU que decía que Jerez es una de las diez ciudades más sucias de España.

Hay un abandono brutal. Ya no solamente por la suciedad sino porque los árboles no se podan, las calles tienen boquetes, los contenedores están sucios… Es decir, hace falta de verdad que tengamos unos servicios públicos de calidad porque hay una sensación de abandono. Y no es una sensación, es una realidad de abandono.

Y encima dice la alcaldesa que Jerez brilla. Eso es algo que hay que cambiar. Hay que limpiar Jerez y dar unos servicios públicos de calidad a los jerezanos.

P.- En las pasadas elecciones autonómicas, en 2022, el PP arrasó en Jerez.

R.- Juanma Moreno ganó y lo más importante es que Juanma Moreno va cumpliendo con Jerez. Y es que hay muchos proyectos que llevaban años guardados en el cajón. Por ejemplo el centro de salud, la rehabilitación de barrios, el Museo del Flamenco de Andalucía… Proyectos que son importantísimos para los ciudadanos.

Pero lo mejor de todo y lo que más llama la atención es que encima me están criticando por decir que ya estamos trabajando con la Junta de Andalucía para traer más proyectos a Jerez, más inversiones a Jerez y, por tanto, favorecer la creación de empleo en Jerez.

Les duele que vengan consejeros a Jerez. Nos han denunciado ante la Junta Electoral cuando han venido consejeros a Jerez en estos últimos días a anunciar proyectos importantes para la ciudad o incluso cuando han venido a visitar nuestra Semana Santa.

Lo que necesita Jerez es un Gobierno y una alcaldesa que pelee por la ciudad. Y yo tengo la suerte de que Juanma Moreno es el presidente de la Junta y nos va a atender. Pero eso esté quien esté.

P.- ¿Por qué tienen los jerezanos que votar a María José García-Pelayo?

R.- Porque vamos a ofrecer un Gobierno serio, que va a sacar a la ciudadanía adelante y porque la alternativa es un Gobierno igual que el que tenemos en España, un Gobierno caótico y ‘Frankenstein’. Un Gobierno del PSOE con hasta seis partidos políticos de izquierdas, que además ya han dicho que quieren entrar en el Gobierno. Es decir, es repetir la fórmula sanchista en España en relación con los pactos, que ya se está viendo que no es buena. Que es mala para los jerezanos igual que es mala para los españoles.

Pedimos estabilidad, pedimos una mayoría amplia. Y sabemos que los vamos a hacer bien de la mano de los jerezanos e incluso de la mano del resto de partidos políticos, porque nosotros creemos que hay que contar con la oposición también para gobernar.