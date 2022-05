María José García-Pelayo será la candidata del PP a la alcaldía de Jerez en las próximas elecciones municipales, que se celebrarán el próximo domingo, 28 de mayo de 2023. La inclusión de Antonio Saldaña, quien era el candidato popular a la alcaldía de Jerez, en la lista provincial encabezada por Ana Mestre a las elecciones andaluzas deja a García-Pelayo como la apuesta del PP para pelear la alcaldía jerezana.

Según indicó el PP en una nota, el Comité Electoral Autonómico popular de Andalucía ha aprobado elevar al Comité Electoral Nacional para su aprobación la propuesta de candidaturas de los populares andaluces en las ocho provincias a las elecciones autonómicas. Así, Ana Mestre encabeza la candidatura por la provincia gaditana, con Bruno García en el número 2; Pilar Pintor en el 3; Antonio Saldaña en el 4; Auxiliadora Izquierdo en el 5; Ignacio Romaní en el 6; o María José de Alba en el 7.

Protección al campo

María José García Pelayo ha sido una de las líderes políticas andaluzas que más ha defendido al campo. De hecho, hace unas semanas anunciaba, «ante el evidente abandono del Gobierno al campo español y de la provincia», que el PP no sólo apoya a agricultores y ganaderos con manifestaciones, sino «con propuestas y medidas efectivas para el campo, para que garanticen la renta del sector primario, para que el campo sea sostenible mediante una proposición no de Ley en el Congreso frente a la inacción e ineficacia del Gobierno socialista».

«El campo no puede seguir esperando a Pedro Sánchez», explicaba García Pelayo, que ha añadido que «las familias no pueden más y no pueden tener un presidente que diga que no va a adoptar medidas hasta el 29 de marzo».

Cabe recordar que el campo de la provincia tiene actualmente tres frentes, como son la guerra en Ucrania -que ha disparado los costes de materias primas y suministros-, la PAC -que supone un hachazo de 300 millones- y la falta de medidas del Gobierno.