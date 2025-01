Cursan una orden de expulsión del empresario marroquí que prohibió «maricones» en una fiesta privada

La Policía Nacional ha propuesto una orden de expulsión del marroquí detenido como responsable de la discoteca que anunció un evento privado este sábado en Torremolinos (Málaga) en el que, amparándose en el derecho de admisión, se prohibía la entrada a «maricones». El hombre fue arrestado este pasado martes por un presunto delito de incitación pública al odio y puesto en libertad con cargos tras acogerse a su derecho a no declarar. Tal como ha publicado OKDIARIO, el detenido es un empresario magrebí de 38 años sin papeles.

En declaraciones a los periodistas este jueves, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha explicado que la orden de expulsión «evidentemente dependerá de que la autoridad judicial la ratifique o no». Además, ha lamentado la homofobia indisimulada del organizador del evento, «inaceptable en estos tiempos».

La Brigada de Información de la Comisaría de Torremolinos inició de oficio la investigación tras conocer la difusión en redes sociales de una fiesta privada anunciada por Casa Fátima Ino, autodenominado «Luxury Moroccan Club» (club marroquí de lujo). Los asistentes debían cumplir cinco normas: «No peleas, no drogas, no gorras, no chanclas, no maricones».

En el transcurso de las pesquisas se sumó a la investigación la denuncia de la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid (PP), que además dijo haber recibido insultos en su cuenta de Instagram. Los promotores de la fiesta le habrían llamado «puta» por mensaje privado, además de acusarla de apoyar «a maricones, transexuales y enfermos».

La alcaldesa ha celebrado este jueves la identificación, localización y detención del organizador de la fiesta: «Hoy gana la libertad y gana la seguridad en Torremolinos. Esta es la ciudad de la tolerancia, de la diversidad, de la igualdad. Nos sentimos orgullosos. No pueden darse ese tipo de acontecimientos y que haya una sensación de impunidad», ha manifestado en declaraciones a los periodistas, destacando el «trabajo encomiable» de la Policía Nacional en este caso.

«Me parece inadmisible. Entiendo que cualquier alcalde habría actuado del mismo modo al ver este tipo de publicidad para una fiesta, sin ningún tapujo y sin ruborizarse. Ahora es el momento de que la justicia haga su trabajo», ha añadido Del Cid, que se ha sentido «arropada por la comunidad árabe y, sobre todo, por los colectivos LGTBI», y ha recibido «miles de mensajes» agradeciendo su «forma de proceder en un episodio tan desagradable».

El atestado policial será remitido al juzgado de instrucción que corresponda para continuar la investigación sobre el empresario marroquí. Estas actuaciones policiales se han practicado en coordinación con la Sección de Delitos de Odio de la Fiscalía Provincial de Málaga, que ahora, previsiblemente, archivará las diligencias de investigación iniciadas, tal como dicta la ley.