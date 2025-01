Detenido el organizador de la fiesta del club marroquí de Torremolinos que negó la entrada a «maricones»

La Policía Nacional ha detenido al organizador de la fiesta privada en un club marroquí de Torremolinos (Málaga) que anunció un evento en el que, entre otras normas, se prohibía la entrada a «maricones».

Fuentes policiales han informado de que la detención se ha realizado en Torremolinos fruto de las investigaciones abiertas y las denuncias presentadas en la Fiscalía de Málaga, entre ellas la de la alcaldesa, Margarita del Cid (PP), por presuntos delitos de odio e injurias.

Además de la investigación policial, la Fiscalía mantiene abiertas las diligencias correspondientes de investigación previas a su remisión al Juzgado de Instrucción que por turno corresponda.

La polémica saltó la semana pasada en redes sociales: Casa Fátima Ino, autodenominado «Luxury Moroccan Club» (club marroquí de lujo), anunciaba un evento para este sábado 18 de enero. Los asistentes debían cumplir cinco normas: «No peleas, no drogas, no gorras, no chanclas, no maricones», rezaba el cartel. La dirección, además, se reservaba el «derecho de acceso».

La Fiscalía de Málaga informó este lunes de que estaba investigando al club convocante del evento por un posible delito de denegación de prestaciones (artículo 512 del Código Penal) y otro posible delito de lesión de la dignidad del colectivo LGTBI.

Después denunciar los hechos, la alcaldesa presentó una nueva denuncia tras recibir insultos a través de mensajes privados en su cuenta de Instagram. Según Del Cid, los promotores de la fiesta le llamaron «puta» y le acusaron de apoyar «a maricones, transexuales y enfermos».

El Ayuntamiento de Torremolinos precisó que la localidad no cuenta con «ningún local» que vaya a abrir y que impida la entrada a personas del colectivo LGTBI, y apuntó también que no les consta «ningún tipo de trámite administrativo al respecto».

A través de los propios promotores pudieron conocer que Casa Fátima Ino pensaba «alquilar un local en la calle Cruz y organizar una fiesta, lo que administrativamente se denomina actividad ocasional, para la que tampoco habían solicitado nada al Ayuntamiento». «Los mismos promotores desistieron de organizar» el evento el pasado viernes, asegurando que tratarían de buscar «otra ubicación en otra ciudad».

Además del gobierno municipal, la Junta de Andalucía inició actuaciones para abrir un expediente sancionador contra los responsables de la fiesta por infracción de los derechos de las personas LGTBI. Asimismo, Facua Andalucía denunció estos hechos ante la Fiscalía de Málaga «por incurrir en un posible delito de odio» al difundir un cartel que hace gala de su «intolerancia contra un determinado grupo de personas basándose únicamente en su orientación sexual, fomentando públicamente un trato discriminatorio».