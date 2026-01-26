Condenan a un matrimonio paquistaní por practicar un exorcismo a su hija con el Corán tras divorciarse

La Audiencia de Jaén ha condenado este lunes a siete meses de prisión a unos padres paquistaníes por practicarle un exorcismo a su hija, de 27 años, creyendo que estaba «poseída» tras su divorcio. El tío de la joven, que practicó el ritual leyéndole el Corán, era el tercer acusado y también se ha conformado con los siete meses de cárcel.

Aunque la Fiscalía pedía ocho años de prisión por un delito de detención ilegal agravado, finalmente ha retirado la acusación. El giro en la causa se produjo tras la decisión de la joven de no declarar ni ejercer la acusación contra sus familiares. Además, una hermana de la víctima aseguró en el juicio que la joven no estuvo retenida y que podía salir de casa. Con ese escenario probatorio, el Ministerio Público mantuvo únicamente el delito de maltrato.

«Tenía el demonio»

Los hechos se remontan al 23 de enero de 2023, cuando agentes de la Policía Nacional acudieron a una vivienda de Linares (Jaén) por un aviso de posible violencia de género. Al llegar, un hombre y una mujer negaron que estuviera ocurriendo nada en el interior, pero los policías escucharon gritos y accedieron a la casa. En una habitación encontraron a un varón corpulento encima de una mujer, intentando callarla tapándole la boca y sujetándole las muñecas. La joven presentaba marcas visibles en brazos, cara y labios y se encontraba llorando, muy nerviosa.

La víctima explicó a los agentes que había llegado un mes antes desde Reino Unido, donde se había divorciado de su marido, y que desde que llegó a casa de sus padres permaneció retenida contra su voluntad durante 22 días. El objetivo, afirmó, era «sacarle el demonio del cuerpo». El tío, que se desplazó expresamente a Linares, actuaba como imán y practicaba el ritual, que consistía en leerle suras del Corán y «soplarle» para eliminar todos los males.

En el juicio, los padres –asistidos por una intérprete– han negado haber golpeado a su hija y han defendido que el rito, según su religión y cultura, tenía fines «sanadores». El tío, que declaró por videoconferencia desde Reino Unido, ha sostenido la misma versión y ha rechazado el uso de la fuerza o cualquier retención. Los policías, por su parte, han ratificado que escucharon a la mujer pedir auxilio y que la encontraron inmovilizada, con lesiones.

La sentencia –fruto de la conformidad– impone siete meses de prisión a cada acusado por maltrato en el ámbito doméstico. Queda pendiente la cuestión de la indemnización, que se resolverá en ejecución de sentencia, dado que la joven no reclama responsabilidad civil.