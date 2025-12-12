Detenida una madre en Linares por ofrecer sexualmente a su hija de 8 años a un vecino a cambio de dinero

La Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía ha detenido en Linares (Jaén) a una mujer por ofrecer sexualmente a su hija de 8 años a un vecino, detenido también por presuntos abusos.

Según ha informado la Junta este viernes, la investigación, desarrollada por agentes del Área de Protección al Menor, comenzó a principios de octubre tras recibirse información sobre una posible situación de grave riesgo que afectaba a una niña de 8 años, que podría estar sufriendo agresiones físicas y siendo ofrecida a adultos para ser prostituida.

La Policía constató la existencia de claros indicadores de riesgo y desprotección que comprometían el cuidado y la atención de las necesidades básicas de la menor, y recabó testimonios de personas de su entorno que confirmaron que sufría agresiones físicas por parte de su madre y que ésta consentía que un adulto, vecino de la familia, le realizara tocamientos a cambio de dinero y otras prebendas.

Entre los días 12 y 13 de noviembre fueron detenidos el presunto abusador y la madre, que en ese momento se encontraba acompañada de su otra hija, de un año, que le fue retirada por los agentes y entregada al Servicio de Protección del Menor de la Junta de Andalucía en Jaén.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales y de la Fiscalía, que dictaron órdenes de alejamiento respecto a la niña mientras continúan las pesquisas para determinar la gravedad y el alcance exacto de los hechos. La víctima se encuentra fuera de Andalucía, bajo la tutela provisional de otros familiares, a la espera de que se adopte una resolución judicial o administrativa sobre su situación.