Chaves ataca a los jueces y pide volver al PSOE tras quedar limpio de los ERE por el Constitucional

El ex presidente de la Junta socialista de Andalucía, Manuel Chaves, ha dado este jueves una rueda de prensa en la sede del PSOE de Andalucía (PSOE-A) en la que ha anunciado su vuelta al partido, donde se pondrá a disposición de Juan Espadas y de Pedro Sánchez de cara a su vuelta al ruedo político. «Voy a pedir que me den de alta en el PSOE y me pondré a disposición del PSOE para lo que necesiten», ha afirmado el ex presidente de la Junta socialista de Andalucía.

El presidente de la Junta de Andalucía durante casi 20 años y secretario general del PSOE-A durante más de 15 ha calificado su legado como «los 30 años de gestión más brillantes que ha tenido Andalucía», a pesar del evidente desvío masivo de fondos públicos que tuvo lugar en la Consejería de Empleo durante su mandato.

Culpa a los jueces

«Los jueces de instrucción, la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo no vieron o no quisieron ver algo que se aprende en las facultades de Derecho, que una ley por su propia definición no puede ser ilegal», ha señalado Chaves. Cabe recordar, en este sentido, que en las cuentas autonómicas se incluía un programa de ayudas que distribuyó 680 millones de euros sin ningún procedimiento que lo regulara, sin publicidad y sin fiscalización, lo que provocó el desvío de fondos públicos. Chaves ha insistido en su completa ignorancia sobre el manejo del dinero que estaban haciendo sus subordinados. «Lo que estaba ocurriendo en el Consejería de Empleo no lo sé», ha recalcado.

Víctima

«Yo acabo de cumplir 79 años, y he perdido muchos años. Yo tenía proyectos, podía haber hecho muchas cosas que no he podido hacer estos años», ha comenzado esgrimiendo Manuel Chaves, que considera que «nuestra honradez ha sido atacada con acusaciones falsas».

«Yo he salido mucho a la calle. He ido al cine y a tomar copas con mis compañeros. Y afortunadamente nunca he tenido un insulto o una descalificación personal», ha alegado Chaves, que no duda en culpar al Partido Popular de la trama de los ERE: «Se sitúa todo en el contexto de una operación política y mediática montada por el PP, que tenía un objetivo: echar al PSOE del Gobierno de la Junta de Andalucía».

«Esta operación que montó el PP ha sido la operación más grave que ha habido en España para tumbar a un Gobierno y para tumbar al partido que lo apoyaba», ha asegurado Chaves, que defiende que «una ley, por propia definición, no puede ser ilegal», por lo que culpa a los jueces de no haberlo tenido en cuenta a la hora de condenarle.

«No hubo confabulación política, y si hubo alguna confabulación política fue, precisamente, contra el PSOE», ha continuado Chaves, que admite que «nunca me he separado de la política porque yo soy político por vocación».

Espadas y Pezzi

Chaves, por cierto, ha declarado el mismo día que el PSOE de Andalucía reúne en Sevilla a su Comité Director. Y lo ha hecho en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla, la primera que ofrecía después de «muchos años», como él mismo ha puesto de relieve, y a la que han asistido el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas; el presidente del PSOE-A, Manuel Pezzi, y el secretario de Organización, Jacinto Viedma, entre otros cargos socialistas andaluces, además de numerosos periodistas, Manuel Chaves ha valorado las decisiones que en las últimas semanas ha venido adoptando el TC en relación a los recursos de amparo de condenados por el caso de los ERE, y ha considerado que marcan «un punto de inflexión» en la política andaluza, y «el principio del fin» de gobiernos del PP en la comunidad autónoma.

Y es que, según ha defendido, hubo «una evidente relación entre los ERE con los resultados de las elecciones» de 2018 que permitieron al PP-A llegar al Gobierno de la Junta por primera vez en la historia de la autonomía andaluza, y gracias a los pactos que alcanzó con Ciudadanos (CS) y con Vox, porque los ‘populares’ obtuvieron sus peores resultados en las urnas andaluzas, según ha remarcado.

Manuel Chaves ha argumentado que, al darles «la razón» a condenados como él y a otros como el también expresidente José Antonio Griñán, «podemos limpiar el lodo que han echado sobre nosotros», y el PP ha cosechado una «derrota» en su «operación política de borrar 30 años de gestión socialista» en Andalucía.

«El pueblo andaluz es sabio cuando vota», y, «en una democracia, el pueblo nunca se equivoca, nos guste o no el resultado de las urnas», ha manifestado Chaves antes de agregar que tiene «la impresión», con «absoluta convicción», de que las sentencias del TC, «la actitud que ha tenido el PP, la que hemos tenido nosotros (los socialistas) de respeto a las instituciones y a las sentencias y a los tribunales, marca un punto de inflexión en la política andaluza», de forma que «empieza el principio del fin del ciclo de gobierno del Partido Popular en Andalucía», ha apuntado.