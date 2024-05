Celebran la salida de prisión del ex presidente de Melilla, el islamista Aberchán: «¡Yo soy español!»

El juzgado ordenaba este martes la puesta en libertad provisional del ex presidente de Melilla entre 1999 y 2000 -con el PSOE como socio- y actual presidente de Coalición por Melilla (CPM), el islamista Mustafa Aberchán. El juez entiende que no existe riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas pese a que tanto Aberchán como los otros cuatro ex consejeros melillenses detenidos están acusados de la presunta comisión de delitos como fraude en la contratación, prevaricación, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal. Al llegar este miércoles al aeropuerto de Melilla, el líder islamista fue recibido por decenas de personas al grito de «¡yo soy español, español, español!».

Los otros cuatro ex consejeros del Gobierno melillense entre junio de 2019 y mayo de 2023 que han sido detenidos por la misma causa son: Dunia Almansouri (Hacienda, Empleo y Comercio), Rachid Bussián (Urbanismo, Infraestructuras y Deportes), Hassán Mohatar (Medio Ambiente) y Mohamed Ahmed (Distritos y Juventud). Todos ellos, al igual que Aberchán, han estado en prisión 71 días.

Según el auto judicial, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla ha señalado que adopta esta decisión al considerar que ya no existe el mismo riesgo de fuga ni destrucción de pruebas que el que estableció tras la detención de todos ellos los días 5 y 6 de marzo de 2024.

Para la jueza, tras estos más de dos meses de cárcel de los cinco políticos de Coalición por Melilla, «procede acordar su libertad al disminuir la posibilidad de interferir en el curso del procedimiento», entendiendo la instructora que «el riesgo de destrucción de prueba se ha mitigado» y porque no se aprecia el riesgo de fuga «por la existencia de arraigo».

El tribunal melillense, tras acordar la liberta provisional del ex presidente de Melilla y cuatro ex consejeros del Gobierno melillense, ha impuesto a todos ellos «la prohibición de salida del territorio nacional, con obligación entrega del pasaporte en el plazo de cinco días y la obligación de comparecer en sede judicial siempre que sean llamados y en todo caso los días 2 y 16 de cada mes».

A lo largo de esta jornada están saliendo de prisión, en el caso de Mustafa Aberchán de una cárcel de Santander, Mohamed Ahmed de una de Granada y Dunia Almansouri, Rachid Bussián y Hassán Mohatar del Centro Penitenciario de Melilla, donde, en el caso melillense, han sido recibidos en las puertas de prisión por familiares y compañeros de partido.

Todos ellos están acusados de la presunta comisión de delitos como fraude en la contratación, prevaricación, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal.