El líder islamista de CPM detenido por pertenencia a grupo criminal fue socio del PSOE y aliado de Sumar

Este martes han sido detenidos y han pasado a disposición judicial seis altos cargos del partido Coalición por Melilla (CPM), entre los que hay ex consejeros, una ex viceconsejera y el propio presidente del partido y ex presidente de la ciudad, el islamista Mustafá Aberchán. El PSOE gobernó la ciudad autónoma entre 2019 y 2023 con CPM, cuyos detenidos están siendo investigados, entre otras cosas, por pertenencia a grupo criminal. Además, cabe recordar que Mustafá Aberchán también formó parte del acuerdo del Turia, la alianza entre los ocho partidos progresistas que posteriormente dieron pie a Sumar, formación liderada por Yolanda Díaz. Los lazos entre el líder de CPM y Sumar y el PSOE son más que evidentes.

El actual vicepresidente segundo de la Asamblea de Melilla y ex consejero de Infraestructuras, Urbanismo y Deportes, Rachid Bussián, y la diputada de la oposición y ex consejera de Hacienda, Empleo y Comercio, Dunia Almansouri, fueron puestos la tarde de este martes a disposición judicial tras haber sido detenidos a primeras horas del día, dentro una operación contra el anterior principal partido del Gobierno de Melilla entre los años 2019 y 2023, Coalición por Melilla (CPM), por presuntos delitos de fraude en la contratación pública y malversación.

También fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla el ex consejero de Medio Ambiente Hassán Mohatar y la ex viceconsejera de la Vivienda, Yonaida Se-lam, también ex diputados de CPM en la pasada la legislatura y que no fueron incluidos en las listas electorales de su formación en los comicios de mayo de 2023.

Lazos de CPM y PSOE

CPM y el PSOE formaron parte del Ejecutivo de la ciudad autónoma entre 2019 y 2023. Fueron socios durante cuatro años de legislatura y, precisamente por ello, el actual presidente de Melilla, Juan José Imbroda, pedía explicaciones a los socialistas por las detenciones que han afectado al que fue su socio de gobierno. Imborda, de hecho, considera al PSOE «colaborador necesarios» al no haber controlado las presuntas irregularidades cometidas.

La detención de seis personas vinculadas con CPM, entre ellos su propio presidente Mustafá Aberchán, obedece a una presunta pertenencia a organización o grupo criminal, fraudes en la contratación pública, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos, según informan fuentes policiales.

Pero ese no es el único lazo entre sendos partidos, toda vez que CPM es una antigua escisión del PSOE que se creó en 1995 y que cuenta con un liderazgo inamovible en la figura de Mustafá Aberchán, a pesar de que figura como inhabilitado por un escándalo de compra de votos. Además, su cercanía con el Gobierno de Marruecos siempre fue denunciada por sus adversarios políticos.

Mustafá Aberchán acusó al PSOE al final de la legislatura conjunta, en 2023, de haber ordenado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) que investigaran a CPM por la polémica trama de compra de votos en las elecciones del 28 de mayo del 2023. Cabe recordar, en este sentido, que la Fiscalía Anticorrupción acusó directamente a CPM de estar detrás del fraude de las papeletas por correo que llevó a la quinta parte del censo a solicitar la voto postal.

Lazos de CPM con Sumar

Los ocho partidos que impulsaron Sumar fueron Chunta Aragonesista, Más País, Compromís, Verdes Equo, Més per Mallorca, Proyecto Drago, el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) y Coalición por Melilla (CPM), el partido con el que Mustafá Aberchán logró ser presidente de la ciudad autónoma.

Pese a que la investigación por la presunta compra de votos ya estaba en marcha, Yolanda Díaz no dudó en incorporar a CPM para lograr captar sus votos en Melilla.

El histórico dirigente melillense, que hizo historia al convertirse en el primer presidente musulmán de una administración española, fue condenado en 2021 a dos años de cárcel y 30 meses de inhabilitación por precisamente fraude electoral. Quedó demostrado que compró votos por correo a cambio de planes de empleo en las elecciones de 2008. Algo que, sorprendentemente, no evitó que Coalición por Melilla se integrara en los inicios de Sumar, partido de Yolanda Díaz.