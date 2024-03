A disposición judicial cinco altos cargos de CPM, socio de gobierno del PSOE en Melilla hasta 2023

Pasan a disposición judicial tres ex consejeros y una viceconsejera del Gobierno de Melilla de la pasada legislatura, todos de Coalición por Melilla (CPM). Los cuatro se suman al arresto del presidente del partido, Mustafa Aberchán. Todos ellos formaban parte del Ejecutivo de la ciudad autónoma entre 2019 y 2023, cuando CPM gobernaba con el PSOE.

El actual vicepresidente segundo de la Asamblea de Melilla y ex consejero de Infraestructuras, Urbanismo y Deportes, Rachid Bussián, y la diputada de la oposición y ex consejera de Hacienda, Empleo y Comercio, Dunia Almansouri, han sido puestos la tarde de esta martes a disposición judicial tras haber sido detenidos a primeras horas del día, dentro una operación contra el anterior principal partido del Gobierno de Melilla entre los años 2019 y 2023, Coalición por Melilla (CPM), por presuntos delitos de fraude en la contratación pública y malversación.

También han sido puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla el ex consejero de Medio Ambiente Hassán Mohatar y la ex viceconsejera de la Vivienda, Yonaida Se-lam, también ex diputados de CPM en la pasada la legislatura y que no fueron incluidos en las listas electorales de su formación en los comicios de mayo de 2023.

Estos cuatro cargos del Ejecutivo de coalición que gobernó Melilla desde junio de 2019 a mayo de 2023, conformado por CPM, PSOE y el presidente de la Ciudad, Eduardo de Castro (expulsado de Ciudadanos en abril de 2021 acusado por su partido de no comunicar su imputación en un presunto caso de corrupción), forman parte de las seis detenciones realizadas este miércoles por la Policía Nacional en Granada y fundamentalmente en Melilla, por presuntos delitos de fraude en la contratación pública y malversación, según han informado fuentes policiales.

El quinto detenido es el presidente de Coalición por Melilla (CPM), Mustafa Aberchán, y falta por conocer la identidad del sexto. En este sentido recordar que ya en mayo de 2023 fue detenido el ex consejero de Distritos y Juventud de Melilla Mohamed Ahmed, por la presunta comisión de dos delitos, uno electoral y otro de pertenencia a grupo criminal relacionados con la supuesta compra de sufragios mediante el voto por correo. Mohamed Ahmed presentó a mediados de enero de 2024 su dimisión como diputado de CPM «por razones personales y profesionales». La renuncia llegaba después de las duras críticas realizadas por PP y Vox por su constante ausencia a plenos, comisiones y demás órganos de la Asamblea desde que comenzara la legislatura, a pesar de cobrar como diputado, dado que había trasladado su residencia a Granada.

La intervención policial ha sido realizado bajo la dirección del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla. Los delitos investigados son presunta pertenencia a organización o grupo criminal, fraudes en la contratación pública, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos, según informan fuentes policiales.