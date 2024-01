El concierto de Morad en Melilla que costó 207.000 € acaba en los juzgados por contratos irregulares

El Gobierno de Melilla, encabezado por el popular Juan José Imbroda, remitirá a la Fiscalía los contratos firmados por el anterior Ejecutivo local -PSOE, CPM y Grupo Mixto- para cerrar el concierto que el rapero Morad dio en la ciudad autónoma en febrero de 2023 por las «presuntas irregularidades» cometidas en los mismos. Cabe recordar que el artista se enfrenta a seis años de cárcel por atacar presuntamente con una pistola táser a dos mossos d’esquadra en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Un mes después, el Gobierno de Imbroda detalló que el precio del evento se elevó hasta los 207.000 euros tras la firma de múltiples contratos menores, tales como «servicio de teloneros, speaker, DJ, luces y sonido, vigilancia y seguridad privada, catering, staff y azafatas, e incluso merchandising y marketing del artista», según explicó entonces la diputada popular Isabel Moreno. La promotora del espectáculo fue la empresa K Eventos. «Es una cifra escandalosa, un despropósito y un despilfarro injustificable, además de mala praxis administrativa», denunció.

El Gobierno melillense quedaba así a la espera de los distintos expedientes, pero este martes, el consejero de Hacienda de Melilla, Daniel Conesa, anunciaba que las presuntas irregularidades en los contratos ya están de camino a la Fiscalía: «Hemos enviado un informe detallado y se hará la comunicación pertinente a los servicios jurídicos . No tenemos más remedio. Se han dado situaciones anómalas», indicó, cifrando en «14 o 15» los contratos menores ejecutados.

«Si una empresa privada trae un concierto a Melilla y le pagamos los teloneros, el sonido, la vigilancia, el catering, la asistencia sanitaria… entonces, ¿qué clase de iniciativa privada es ésa? Así cualquiera se convierte en organizado de conciertos», manifestó el consejero.

«Si creemos que se han podido cometer irregularidades, no nos corresponde a nosotros juzgarlas, pero hay que dar traslado de esta intuición o convencimiento que nosotros tenemos. Cualquier ciudadano tiene que denunciar cuando cree que se ha podido cometer un ilícito penal», zanjó el titular de Hacienda.

La ex consejera de Hacienda se defiende

Por su parte, su antecesora en el cargo, Dunia Almansouri (CPM), ha defendido «la legalidad» de dichos contratos y considera que el PP quiere «desviar la atención» por el retraso en la aprobación de los presupuestos de Melilla de 2024.

La actual diputada de la oposición ha negado cualquier irregularidad durante su etapa como consejera: «Si ese contrato del concierto de Morad hubiese estado mal tramitado, ya habría saltado por algún sitio, ¿no? El interventor de la ciudad no lo habría aprobado y no se habría firmado absolutamente nada», ha agregado.

La anterior titular de Hacienda ha subrayado que bajo su mando «todos los contratos iban con sus informes de legalidad y el gasto correspondiente aprobado». Y ha concluido atacando al PP: «Quieren vivir del discurso, quieren vivir de cuestiones que realmente no son importantes ni relevantes» con tal de no hablar de los presupuestos de Melilla de presente año, «que aún no han sido aprobados».