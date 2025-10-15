Carolina España a OKDIARIO tras su nuevo cargo en la Junta: «Vamos a seguir transformando Andalucía»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha decidido nombrar finalmente a Antonio Sanz como consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias tras la dimisión de Rocío Hernández. Moreno ha comunicado, como consecuencia, el traslado a otras consejerías de parte de las competencias que hasta ahora tenía asignadas Sanz. Así, la portavoz del Gobierno y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, asumirá las competencias en diálogo social y simplificación administrativa.

Carolina España ha hablado con OKDIARIO Andalucía sobre su nuevo cargo. «Agradezco la confianza del presidente Juanma Moreno al encomendarme nuevas tareas que asumo con ilusión y responsabilidad, como no podía ser de otra manera. En la Junta de Andalucía tenemos claro de que somos un equipo y como tal trabajamos», ha comenzado explicado España a este periódico.

«Tanto el diálogo social, como la simplificación administrativa son dos pilares fundamentales en nuestra forma de hacer política. Unidos a la excelencia en la gestión económica, la seriedad, a la confianza, a la seguridad jurídica, la estabilidad presupuestaria… Estamos transformando Andalucía y lo vamos a seguir haciendo», ha espetado la portavoz del Gobierno y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España.

Carolina España ha pasado a asumir dos competencias clave más: Diálogo Social y Simplificación Administrativa. Ambas estaban hasta ahora bajo la órbita de la Consejería de Presidencia, pero pasarán a integrarse dentro de la cartera económica que dirige España. Se trata de áreas que encajan con el perfil técnico y político de la consejera, quien ve así ampliada su capacidad de interlocución tanto con los agentes sociales como con el tejido empresarial. Una muestra más de la confianza depositada por Juanma Moreno en Carolina España.

La competencia en Diálogo Social es especialmente relevante en la estructura del Gobierno andaluz, ya que Juanma Moreno la considera esencial para mantener una relación fluida con sindicatos, empresarios y otros actores clave en la gestión pública. Esta área, junto con la Simplificación Administrativa, apunta directamente a una de las prioridades del Ejecutivo andaluz: impulsar el crecimiento económico eliminando trabas burocráticas y fomentando el consenso con los sectores productivos.