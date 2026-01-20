Así queda el calendario del COAC 2026 tras la suspensión y los cambios por el accidente de tren de Córdoba

El terrible choque de dos trenes de Renfe e Iryo el pasado domingo 18 de enero, llevó a que el Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz, decidiera suspender la novena sesión de su fase preliminar que se debía haber celebrado ayer lunes en el Gran Teatro Falla. La decisión, consensuada entre el Ayuntamiento de Cádiz y los representantes del Carnaval, se decidió tras la conmoción y la magnitud del siniestro y como muestra de respeto hacia las víctimas del accidente que sucedió en Adamuz, pero ha obligado a revisar el calendario del COAC 2026. El alcalde de Cádiz destacó que no ha sido una medida sencilla, pero sí la que mejor reflejaba el sentir de la ciudad en un momento especialmente delicado.

De este modo, y aunque la suspensión ocurrió ayer lunes (la sesión del domingo estaba ya a punto de empezar cuando el accidente ocurrió), hoy martes la fase clasificatoria continúa, pero lo hace con varios ajustes que condicionan el tramo final de las preliminares y alteran la planificación del concurso juvenil. A estos cambios en el calendario del COAC 2026, se suma el compromiso municipal de estudiar mecanismos de apoyo económico para las agrupaciones que ya habían afrontado gastos para su actuación del lunes. Y también se contemplan excepciones en materia de entradas para evitar perjuicios a quienes las adquirieron con antelación.

Así queda el calendario del COAC 2026 tras suspenderse la sesión del 19 de enero

La sesión que no pudo celebrarse el día 19 quedará finalmente emplazada al miércoles 28 de enero, en horario de tarde y noche. Con este movimiento, la fase preliminar se prolongará un día más respecto al calendario inicialmente previsto. El pase mantendrá íntegramente su orden de actuación, de modo que las siete agrupaciones afectadas podrán competir en las mismas condiciones técnicas y artísticas que el resto de participantes.

El retraso no altera únicamente el cierre de las preliminares; también obliga a reorganizar la actividad del Falla durante esa jornada para hacer compatible el certamen de adultos con una parte del concurso juvenil.

Ajustes en el COAC juvenil

El cambio de fecha de la sesión de adultos incide directamente en la planificación del COAC juvenil, que tenía programadas sus dos semifinales para los días 28 y 29 de enero. Para evitar su aplazamiento, se ha optado por fraccionar la primera semifinal en dos días y redistribuir a los grupos participantes.

La primera tanda se celebrará el propio miércoles 28 en horario adelantado, mientras que el resto de agrupaciones intervendrán el viernes 30 de enero, también en sesión vespertina. La consecuencia inmediata es que el concurso juvenil contará con tres jornadas de semifinales en lugar de dos, sin modificación en el repertorio ni en el número de participantes.

En materia de entradas, las localidades adquiridas para la sesión inicialmente prevista se considerarán válidas para cualquiera de las dos fechas resultantes. Esta medida pretende evitar trámites adicionales a las personas que ya disponían de entrada.

Política de entradas y devoluciones en adultos

En lo relativo a la sesión reubicada de preliminares, las entradas compradas para el día 19 podrán utilizarse el 28 de enero. Dado el carácter extraordinario de la suspensión, el Ayuntamiento ha señalado que se permitirá la devolución en aquellos casos en los que el cambio de fecha impida asistir, un procedimiento que no forma parte del funcionamiento habitual del concurso.

Impacto en el desarrollo de las siguientes fases

El desplazamiento de la jornada del lunes al final de las preliminares podría tener efecto en el orden de actuación de cuartos y semifinales. Las bases establecen que el orden real en el que se canta determina la posición que ocupará cada agrupación en las fases sucesivas, salvo en la Final, en la que se recupera el sorteo. Si se aplicara estrictamente este criterio, los grupos que cierren las preliminares pasarían a ocupar los últimos puestos en las siguientes rondas. La organización, no obstante, ha señalado que revisará este punto con el jurado para garantizar una interpretación correcta del reglamento.

Medidas de apoyo a los grupos afectados

Por último, que se haya optado por la suspensión es del todo comprensible y un acto de solidaridad destacable, pero a la vez, ha supuesto un perjuicio económico para varias agrupaciones que ya habían asumido costes de desplazamiento, montaje o caracterización. Por este motivo, y según ha trasladado el Ayuntamiento, se están estudiando fórmulas para compensar estos gastos. Además, colectivos del Carnaval han manifestado su intención de habilitar recursos propios para contribuir a esta cobertura, con el objetivo de que el cambio de fecha tenga el menor impacto posible en el desarrollo del certamen.

La reorganización del calendario del COAC a raíz del cambio, se ha llevado a cabo con la intención de preservar la continuidad del concurso sin que se pierda de vista la excepcionalidad del motivo que ha obligado a modificar el calendario. El certamen continuará hoy martes con la normalidad posible y con un reconocimiento explícito hacia las víctimas del accidente, en un contexto en el que la actividad cultural y el respeto institucional han convivido de manera equilibrada.