COAC 2026: cómo ver en directo, en televisión, radio y online el concurso desde el Teatro Falla de Cádiz

El Carnaval de Cádiz es uno de los carnavales más famosos e importantes de España, declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional y Tesoro del Patrimonio Cultural Inmaterial de España. Asimismo, en 2019 se registró en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA) como Bien de Interés Cultural (BIC). Uno de los eventos más esperados es Concurso oficial de agrupaciones carnavalescas de Cádiz (COAC), el cual se celebra durante un mes en el Gran Teatro Falla. El COAC 2026 consta de cuatro fases (preliminares, cuartos de final, semifinales y final) y se llevará a cabo entre el domingo 11 de enero y el martes 27 de febrero.

Para quienes no puedan desplazarse hasta Cádiz, existen un amplio abanico de opciones para seguir el COAC 2026 en directo, ya sea por televisión, Internet o radio. Gracias a plataformas como Onda Cádiz TV y Canal Sur, así como emisoras locales, los espectadores podrán vivir la emoción de cada actuación desde las preliminares hasta la gran final.

Cómo ver el COAC 2026

Las cuatro modalidades participantes (coros, comparsas, chirigotas y cuartetos), de las tres categorías (adulto, juvenil e infantil), presentarán sus coplas ante un jurado para llegar a la Gran Final. El certamen del Gran Teatro Falla de 2026 contará con 182 agrupaciones participantes: 125 agrupaciones en la categoría de adultos; 38 de infantiles y 19 de juveniles.

Entre los grupos adultos, hay 53 comparsas, 47 chirigotas, 8 coros y 7 cuartetos. En infantiles, 10 comparsas, 15 chirigotas, 1 coro y 12 cuartetos, mientras que en juveniles, los grupos participantes son 6 comparsas, 7 chirigotas, 5 cuartetos y 1 coro.

Televisión : Onda Cádiz TV emite todas las sesiones en directo. Si prefieres la televisión tradicional, puedes sintonizarlo en el canal 38 de la TDT o, en la provincia de Cádiz, el canal 702 de Vodafone TV.

: Onda Cádiz TV emite todas las sesiones en directo. Si prefieres la televisión tradicional, puedes sintonizarlo en el canal 38 de la TDT o, en la provincia de Cádiz, el canal 702 de Vodafone TV. Internet : Onda Cádiz ofrece streaming a través de su página web, además de sus canales de YouTube «Onda Cádiz Carnaval» y Twitch «Onda Cádiz TV».

: Onda Cádiz ofrece streaming a través de su página web, además de sus canales de YouTube «Onda Cádiz Carnaval» y Twitch «Onda Cádiz TV». Radio: Onda Cádiz Radio transmite a través del dial 92.8 FM y online, mientras que otras emisoras como Canal Sur Radio (96.2 FM), Cadena SER Cádiz (90.8 FM), Onda Cero Cádiz (101.4 FM) y Cadena COPE Cádiz (102.0 FM) cubren todas las fases del concurso.

Adultos

La fase de preliminares se llevará a cabo hasta el próximo 27 de enero. Luego, entre el 30 de enero y el 5 de febrero se celebrarán los cuartos de final, mientras que las semifinales tendrán lugar entre el 8 y el 11 de febrero, y la gran final COAC 2026 será el 13 de febrero.

Lunes 19 de enero : La Marinera – Cádiz, La Última Cuerda – Tarifa, Los Que Se Lo Llevan Calentito – Jerez De La Frontera, El Hombre De Hojalata – Cádiz, El Patriota – Alcalá De Guadaira, Mírala Cara A Cara – Sevilla, Los Humanos – Cádiz

: La Marinera – Cádiz, La Última Cuerda – Tarifa, Los Que Se Lo Llevan Calentito – Jerez De La Frontera, El Hombre De Hojalata – Cádiz, El Patriota – Alcalá De Guadaira, Mírala Cara A Cara – Sevilla, Los Humanos – Cádiz Martes 20 de enero : Café Puerto América – Cádiz, Tu Cara Me Suena – La Línea De La Concepción, Los Trapos – El Bosque, Piensa Mal Y Acertarás: Los Desconfiaos – Cádiz, El Vecindario – Sevilla, Kay – Cádiz, Sociedad Limitada – Morón De La Frontera, La Viña De Mis Ojos – Cádiz.

: Café Puerto América – Cádiz, Tu Cara Me Suena – La Línea De La Concepción, Los Trapos – El Bosque, Piensa Mal Y Acertarás: Los Desconfiaos – Cádiz, El Vecindario – Sevilla, Kay – Cádiz, Sociedad Limitada – Morón De La Frontera, La Viña De Mis Ojos – Cádiz. Miércoles 21 de enero : Las Mil Maravillas – Cádiz, Salud, Gaditanismo Y Libertad – El Puerto De Santa María, Los Que Te Dan El Último Viaje – Salar, Los Locos – Cádiz, ¡¡Qué Más Quiere Que Te Diga!! – Cádiz, Digan Lo Que Digan – Sevilla, Los Muerting Planner, Una Chirigota Pa To Tus Muertos – Rota, Los Mariposas – Punta Umbría.

: Las Mil Maravillas – Cádiz, Salud, Gaditanismo Y Libertad – El Puerto De Santa María, Los Que Te Dan El Último Viaje – Salar, Los Locos – Cádiz, ¡¡Qué Más Quiere Que Te Diga!! – Cádiz, Digan Lo Que Digan – Sevilla, Los Muerting Planner, Una Chirigota Pa To Tus Muertos – Rota, Los Mariposas – Punta Umbría. Jueves 22 de enero : Las Gladitanas – Barbate, Los Que Luchan Por Su Sueño: Los Narcolépticos – La Rinconada, Obdc Me Quedo Contigo – Cádiz, Que Vengan – Cádiz, Las Jorobadas – Alcalá De Guadaíra, Las Que Salen Por La Noche – Mairena Del Alcor, Los Hijos De Cádiz – Cádiz, La Comunidad Autónoma – Sevilla.

: Las Gladitanas – Barbate, Los Que Luchan Por Su Sueño: Los Narcolépticos – La Rinconada, Obdc Me Quedo Contigo – Cádiz, Que Vengan – Cádiz, Las Jorobadas – Alcalá De Guadaíra, Las Que Salen Por La Noche – Mairena Del Alcor, Los Hijos De Cádiz – Cádiz, La Comunidad Autónoma – Sevilla. Viernes 23 de enero : Tu Muralla – Sevilla, El Jovencito Frankenstein – Cádiz, Los Amísh Del Mono, Fuimos Piononos: La Decepción – Cádiz, ¡Qué No Vengan! – Cádiz, Los Pájaros Carpinteros – Cádiz, Los Legales, Nosotros Sí No? – Sevilla, Los Señalaos – Alcalá De Guadaíra.

: Tu Muralla – Sevilla, El Jovencito Frankenstein – Cádiz, Los Amísh Del Mono, Fuimos Piononos: La Decepción – Cádiz, ¡Qué No Vengan! – Cádiz, Los Pájaros Carpinteros – Cádiz, Los Legales, Nosotros Sí No? – Sevilla, Los Señalaos – Alcalá De Guadaíra. Sábado 24 de enero : La Esencia – Cádiz, Lxs Invencibles – Cádiz, Los Que Van A Coger Papas – Cádiz, La Pandilla Inclusiva – El Puerto De Santa María, Las Manos De Cádiz – El Puerto De Santa María, Las Bodas De Plata – Cádiz, La Última Noche – Cádiz.

: La Esencia – Cádiz, Lxs Invencibles – Cádiz, Los Que Van A Coger Papas – Cádiz, La Pandilla Inclusiva – El Puerto De Santa María, Las Manos De Cádiz – El Puerto De Santa María, Las Bodas De Plata – Cádiz, La Última Noche – Cádiz. Domingo 25 de enero : ¡Qué Pecha De Paja! – Cádiz, El Refugio – Chipiona, Los Del Camper Del Sur – Cádiz, Los Tres Cuartereros Y Un Aprendiz Porculero – Cádiz, Mindundi – Isla Cristina, Los Ken. Una Chirigota De Deconstrucción – Cádiz, Dsas3 – Cádiz.

: ¡Qué Pecha De Paja! – Cádiz, El Refugio – Chipiona, Los Del Camper Del Sur – Cádiz, Los Tres Cuartereros Y Un Aprendiz Porculero – Cádiz, Mindundi – Isla Cristina, Los Ken. Una Chirigota De Deconstrucción – Cádiz, Dsas3 – Cádiz. Lunes 26 de enero : Al Garete – Cádiz, La Carne-Vale – Cádiz, L@s Quince En Las Algas – Cádiz, Los Invisibles – Cádiz, La Biblioteca – Cádiz, Los Que La Tienen De Mármol – Chiclana, La Conexión – Puerto Real.

: Al Garete – Cádiz, La Carne-Vale – Cádiz, L@s Quince En Las Algas – Cádiz, Los Invisibles – Cádiz, La Biblioteca – Cádiz, Los Que La Tienen De Mármol – Chiclana, La Conexión – Puerto Real. Martes 27 de enero: Los Mentirosos – Cádiz, La Condená – Chiclana, Ssshhhhhhh! – La Rinconada, La Gracia Divina – Algeciras, Los De La Tribu De Al Lao – Cádiz, Las Pasajeras – Los Barrios, El Marqués De La Paguita – San Fernando.

«Hasta un máximo de 16 agrupaciones podrán pasar a la Gran Final (cuatro por modalidad). Aun así, el jurado puede estimar pasar únicamente 3, 2, 1 o ninguna de una modalidad en concreto si no obtienen el puntaje mínimo estipulado para esa fase», comentan desde el COAC 2026.