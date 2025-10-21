Andalucía exige prohibir el teléfono móvil a todos los menores acosadores hasta que cumplan 18 años

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha propuesto este martes que se prohíba el acceso al móvil y a las redes sociales hasta los 18 años a los menores que participen de forma reiterada en casos de acoso escolar. La medida surge tras el suicidio de Sandra Peña, joven presuntamente víctima de bullying en un colegio concertado de Sevilla.

Juanma Moreno ha pedido colaboración a las grandes tecnológicas para intervenir activamente frente al acoso entre menores. «Les pediría a las grandes compañías que limiten el uso de insultos y descalificaciones entre menores. Ellos, con los algoritmos actuales, pueden perfectamente bloquear», ha subrayado. Además, ha insistido en que «un menor que acosa de forma reiterada no debería tener derecho a utilizar las redes sociales hasta la mayoría de edad».

El presidente ha señalado que los protocolos contra el acoso escolar en Andalucía deben cumplirse «a rajatabla», pero ha enfatizado que el entorno digital requiere una actuación más firme. Ha expresado su pesar por la muerte de Sandra Peña y ha advertido que «todo está encima de la mesa» respecto a posibles consecuencias para el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla, donde estudiaba la menor.

Sobre la posibilidad de retirar el concierto al centro educativo, Moreno ha recordado que la Fiscalía y la Consejería de Desarrollo Educativo han abierto sendas investigaciones para esclarecer lo ocurrido. «Estamos investigando y si en esa investigación, el colegio no cumple o no ha cumplido con la normativa vigente, podrían perder evidentemente el concierto», ha advertido.

El presidente ha matizado que, al tratarse de un centro concertado y no público, la Junta no puede cesar directamente a la dirección del colegio, pero sí tomar medidas si se constatan incumplimientos. «Tenemos que combatir el acoso escolar de una manera más directa», ha sentenciado sobre uno de los casos más trágicos que ha vivido Andalucía este 2025.