Antonio Muñoz, alcalde socialista de Sevilla, adjudicó en 2019 -cuando era delegado municipal de Cultura- un contrato de más de 120.000 euros a Family Different, S. L., empresa en la que, curiosamente, su actual marido, Fernando Repiso, era director de Estrategia. Además, cabe destacar que Repiso únicamente trabajó siete meses en esta compañía, desde abril de 2019 hasta octubre de ese mismo año.

El contrato tiene el número de expediente 147/19 y asciende a 120.419,20 euros (con impuestos) por un año de servicios. El objeto del contrato la difusión de los programas y actividades culturales del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS), algo que, además, suele hacer siempre el gabinete de comunicación del propio ayuntamiento, tal y como explican a OKDIARIO Andalucía fuentes del propio consistorio.

La entidad que adjudicó el citado contrato fue la Vicepresidencia del Consejo de Administración del ICAS, un cargo que ostenta siempre el delegado del área que corresponda, en este caso, Cultura. Es decir que, efectivamente, fue Antonio Muñoz quien autorizó la concesión de estos más de 120.000 euros a la empresa de su marido. El máximo responsable, además, de aquel Ayuntamiento de Sevilla era Juan Espadas, actual líder del PSOE de Andalucía.

Muñoz se mofa

El alcalde de Sevilla, el socialista Antonio Muñoz, ha eludido en varias ocasiones dar explicaciones sobre los contratos del Ayuntamiento hispalense a la empresa de la que su marido formaba parte, Family Different S.L. Lo hizo además con una chulería impropia del Salón de Plenos y ante las preguntas de la portavoz de Vox, Cristina Peláez, a la que ha acusado de intentar hacerle «daño».

«Esto es ya una cuestión política de alcance nacional y su silencio es atronador. Le doy la oportunidad de explicarse», arrancaba Pelaéz tras recordar al alcalde socialista las «posibles influencias ejercidas a favor de un familiar desde sus distintas responsabilidades en el Ayuntamiento de Sevilla desde hace 20 años».

Peláez señalaba que «su pareja fue contratada por la empresa pública Sevilla Global» cuando Muñoz era consejero delegado. Además, «la empresa de la que su pareja era directivo fue adjudicataria de contratos de comunicación para cubrir 15 eventos del Instituto de la Cultura durante más de dos años. Y la misma empresa accedió a unos contratos de alquiler de unos locales de Mercasevilla en condiciones económicas mucho más ventajosas que las licitadas en un principio», añadiendo que «la empresa no cumplía con el objeto social impuesto por Mercasevilla». «¿Por qué no ha explicado nada de esto?», cuestionó al alcalde, subrayando a su vez que su grupo no pone en duda «la legalidad» de los citados procedimientos.

En tono y postura chulescos, Muñoz espetaba a la portavoz de Vox que «detrás de su apariencia dócil y de corderito, es una especialista en hacer daño». «No tengo ni idea de la empresa a la que usted hace referencia -Family Different S.L.-«, dijo, insistiendo en que los contratos municipales son de acceso público y que en la mesa de contratación de los mismos no hay políticos. También acusó entonces a Peléz de «ignorancia supina» o «cinismo preocupante» -una de dos-, además de «enfangar y mentir».

En el turno de réplica, la concejal ha afeado al alcalde sus evasivas para dar las pertinentes explicaciones: «En ningún momento he hablado de la legalidad del asunto, faltaría más que no fuera legal. Pero no parte usted con la mejor tarjeta de visita. Pertenece a un partido que tiene a dos ex presidentes de la Junta de Andalucía condenados por corrupción y a 15 ex concejales de la provincia de Sevilla condenados por corrupción».