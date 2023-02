El alcalde de Sevilla, el socialista Antonio Muñoz, ha eludido este jueves dar explicaciones sobre los contratos del Ayuntamiento hispalense a la empresa de la que su marido formaba parte, Family Different S.L. Lo ha hecho con una chulería impropia del Salón de Plenos y ante las preguntas de la portavoz de Vox, Cristina Peláez, a la que ha acusado de intentar hacerle «daño».

«Esto es ya una cuestión política de alcance nacional y su silencio es atronador. Le doy la oportunidad de explicarse», arrancaba Pelaéz tras recordar al alcalde socialista las «posibles influencias ejercidas a favor de un familiar desde sus distintas responsabilidades en el Ayuntamiento de Sevilla desde hace 20 años».

Peláez ha señalado que «su pareja fue contratada por la empresa pública Sevilla Global»cuando Muñoz era consejero delegado. Además, «la empresa de la que su pareja era directivo fue adjudicataria de contratos de comunicación para cubrir 15 eventos del Instituto de la Cultura durante más de dos años. Y la misma empresa accedió a unos contratos de alquiler de unos locales de Mercasevilla en condiciones económicas mucho más ventajosas que las licitadas en un principio», añadiendo que «la empresa no cumplía con el objeto social impuesto por Mercasevilla». «¿Por qué no ha explicado nada de esto?», ha cuestionado al alcalde, subrayando a su vez que su grupo no pone en duda «la legalidad» de los citados procedimientos.

En tono y postura chulescas, Muñoz ha espetado a la portavoz de Vox que «detrás de su apariencia dócil y de corderito, es una especialista en hacer daño». «No tengo ni idea de la empresa a la que usted hace referencia -Family Different S.L.-«, ha apuntado, insistiendo en que los contratos municipales son de acceso público y que en la mesa de contratación de los mismos no hay políticos. También ha acusado a Peléz de «ignorancia supina» o «cinismo preocupante» -una de dos-, además de «enfangar y mentir».

En el turno de réplica, la concejal ha afeado al alcalde sus evasivas para dar las pertinentes explicaciones: «En ningún momento he hablado de la legalidad del asunto, faltaría más que no fuera legal. Pero no parte usted con la mejor tarjeta de visita. Pertenece a un partido que tiene a dos ex presidentes de la Junta de Andalucía condenados por corrupción y a 15 ex concejales de la provincia de Sevilla condenados por corrupción».