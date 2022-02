El alcalde de Sevilla, el socialista Antonio Muñoz, ha recibido las primeras críticas a su gestión al frente del Ayuntamiento hispalense después de contratar a Lucrecio Fernández como gerente de la empresa de limpieza pública Lipasam y a la periodista Mercedes de Pablos como responsable de la dirección general de Proyección de la Ciudad, cargo y oficina de nueva creación.

Cabe recordar que Fernández ejerció como delegado del Gobierno en Andalucía desde marzo de 2019 a febrero de 2020, mientras que De Pablos fue candidata independiente por el PSOE para las elecciones municipales de Sevilla de 2011, lista que encabezó entonces el socialista Juan Espadas.

Por ello, la portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, se ha preguntado «si el alcalde, Antonio Muñoz, se va a convertir en el primer empleador del PSOE». «En poco menos de un mes» Muñoz destaca como «un esforzado empleador de destacados socialistas venidos a menos, aunque siempre agarrados a una nómina pública», ha manifestado Peláez.

Así las cosas, «nos encontramos con un señor que de delegado del Gobierno en Andalucía termina en el Ayuntamiento como gerente de Lipasam y de una señora que ha estado en todas las administraciones con el PSOE como comisaria política en medios de comunicación y, ahora, en un nuevo cargo creado exclusivamente para ella», denuncia la portavoz de Vox.

«Antonio Muñoz se está haciendo valer en el PSOE de la única manera que entienden: utilizando el dinero público en beneficio del partido. Muñoz sabe que no hay nada mejor que colocar a los socialistas de pedigrí para afianzar su candidatura a la alcaldía de Sevilla, pero el problema es que no paga Muñoz, pagamos todos los sevillanos con nuestros impuestos, que no son pocos», ha criticado Peláez.

La portavoz municipal de Vox ha apostillado que «tal y como temíamos, el alcalde ha aprovechado el centenario de la Exposición Iberoamericana del 29 para crear un nuevo chiringuito en el que colocar a los socialistas que se van quedando descolgados por el camino, sobre todo después de que Vox desalojara a los socialistas de la Junta de Andalucía».

De momento, «esta efemérides comienza mal, con un fichaje estrella de la órbita socialista y la creación de una oficina sin que sepamos sueldos y cuánto nos va a costar la fiesta», ha señalado Peláez.

La líder local de Vox ha advertido de que van a estar muy pendientes de la política de contratación de Muñoz y de la creación de «nuevos chiringuitos» porque «el alcalde comienza a enseñar la patita». «Ya nos gustaría que esa dedicación que demuestra a la hora de contratar socialistas y ese esfuerzo en la creación de nuevos chiringuitos lo dedicara a solucionar los problemas de los barrios y la mejora de la calidad de los servicios públicos, pero ya se ve que para Muñoz lo primero es él, lo segundo el PSOE y al final algunos barrios de Sevilla, no todos», ha lamentado.

El PP ve una «agencia de colocación»

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa, ha afirmado este lunes que el Ayuntamiento se está convirtiendo en la «agencia de colocación del PSOE».

En un comunicado, los populares destacan que, además, se ha creado en Alcaldía la figura de coordinador general gerente del Ayuntamiento, cargo que ha pasado a ocupar Rafael Márquez. En este sentido, De la Rosa ha detallado que desde su grupo municipal, «como oposición útil y responsable», van a preguntar el «coste concreto» qué va a suponer la creación de estas áreas nuevas, «la contratación de estas personas, así como si pretende llevar a cabo más incoporaciones».

En la última Comisión de Control y Fiscalización del Gobierno «ya se elevó una batería de preguntas sobre la nueva área de limpieza, pero aún no se ha recibido respuesta», ha añadido el portavoz popular. «Son nuevos cargos que suponen un gasto innecesario; en lugar de ello, lo que debe hacer es invertir ese dinero en arreglar las calles, más limpieza o más servicio público».

Asimismo, el portavoz municipal del PP ha subrayado que, recientemente, se ha incorporado a la exvicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, al Patronato del Real Alcázar y se ha nombrado a Lucrecio Fernández como gerente de Lipasam, «a lo que hay que añadir la utilización de subvenciones para contratar a personas afines al PSOE, como es el caso de la Asociación María Coraje».

«Muñoz está convirtiendo el Ayuntamiento en una agencia de colocación del PSOE para conseguir sus intereses personales. Está haciendo méritos para conseguir ser el candidato socialista a las elecciones municipales de 2023», ha zanjado Juan de la Rosa.