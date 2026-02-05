La AEMET activa el nivel rojo en Andalucía por nevadas y deshielo: las peores zonas en las próximas horas

Activa la AEMET el nivel rojo en Andalucía por nevadas y deshielo en las próximas horas. Es hora de apostar claramente por una previsión del tiempo que puede cambiarlo todo, con ciertas novedades que, sin duda alguna, serán las que nos afectarán de lleno en estos días en los que miramos al fin de semana. Son tiempos de visualizar estos cambios que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca.

Con algunas novedades que pueden convertirse en la antesala de algo más, Andalucía ha visto como sus clases se han suspendido en unas jornadas en las que cada detalle cuenta. Por lo que habrá llegado el momento de empezar a prepararse para un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante y que nos afectarán de lleno. Esta comunidad autónoma es una de las que se ha visto más afectadas por este nivel rojo que en Andalucía, con algunas novedades que pueden acabar marcando la diferencia importante. Es hora de conocer qué es lo que nos está esperando en estos días.

Activa el nivel rojo en Andalucía la AEMET por nevadas y deshielo

La AEMET activa el nivel rojo en Andalucía ante la llegada de nevadas y deshielo, de una manera que quizás hasta la fecha no sabíamos. Será el momento de empezar a ver llegar este cambio que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca.

Andalucía puede convertirse en estos días en los que cada detalle cuenta y lo hace de una manera que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Es hora de saber qué puede pasar en estas próximas horas en las que cada detalle cuenta.

El nivel rojo en Andalucía se ha activado con la llegada de un importante cambio de tendencia, las nevadas y el deshielo acabarán siendo una realidad en estos días que tenemos por delante. Será el momento de ver llegar estos avisos que pueden alejarnos de lo que sería habitual.

Estaremos muy pendientes de esta situación que, sin duda alguna, podría alejarnos de lo que esperaríamos en esta época del año. Vivimos unos días en los que cada detalle puede acabar de darnos más de una sorpresa del todo inesperada en estas próximas horas.

Estas son las zonas más afectadas por esta alerta

Los expertos de la AEMET no dudan en darnos algunas alertas que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca. Ante un cambio que puede ser esencial en estas próximas jornadas. Un giro radical que puede convertirse en la antesala de algo más.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielos cubiertos acompañados de precipitaciones moderadas, persistentes y ocasionalmente fuertes en las sierras Béticas; apertura de algunos claros durante la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso en el tercio occidental y en ascenso en el resto, localmente notable en el interior oriental; máximas sin cambios en la vertiente mediterránea y en ascenso en el resto. Vientos moderados del suroeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes, más intensas en el tercio oriental». Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones persistentes y ocasionalmente fuertes en las sierras Béticas. Rachas muy fuertes generalizadas, más intensas en el tercio oriental».

Para el resto de España la situación no será mucho mejor: «Se espera que el tiempo continúe marcado por la presencia de la borrasca Leonardo al sur de Irlanda, provocando un temporal atlántico con sus frentes y descargas postfrontales. Se esperan precipitaciones generalizadas, menos probables y de carácter débil y ocasional en las islas y el extremo sureste. Es probable que sean fuertes, persistentes y con acumulados significativos en el entorno del Estrecho, zonas de montaña del centro y mitad sur peninsular y en Galicia, donde irán ocasionalmente con tormenta y granizo. Se esperan acumulados significativos en otras regiones de la meseta sur, en Extremadura o el oeste de Castilla y León. Se prevén nevadas en montañas del centro y norte, con una cota en torno a los 1500/1800 m en Pirineos y superior a los 2000 m en el resto, donde bajará al final hasta los 1500 m. Cielos poco nubosos en Canarias, con la cola de un frente haciendo aumentar la nubosidad al final y dejando precipitaciones en las islas occidentales, poco probables en el resto. Bancos de niebla en regiones de montaña e interiores de Galicia, con brumas frontales según pase el frente. Las temperaturas ascenderán en la mayor parte del país, de forma más acusada para las mínimas, y pudiendo hacerlo de forma localmente notable en zonas del extremo del este peninsular. Únicamente se mantendrán con pocos cambios o algunos descensos las máximas en el cuadrante noroeste y las mínimas en el suroeste y en Canarias, donde no se esperan cambios. Heladas débiles en Pirineos que podrán afectar puntualmente a otras montañas de la mitad norte.

Soplará viento moderado de oeste y suroeste en la mayor parte del país, flojo de dirección variable en interiores del cuadrante nordeste y predominando la componente sur en el Cantábrico y alto-medio Ebro. Salvo en el citado nordeste peninsular, se prevé alcanzar intensidades fuertes con rachas muy fuertes de manera generalizada en la Península y Baleares, siendo también posibles en zonas altas de las islas Canarias occidentales».