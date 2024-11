Acusan a El Cuco de agredir a la pareja de su madre: «Quien nace lechón, muere cochino»

Francisco Javier García El Cuco, implicado en la desaparición de Marta del Castillo, la ha emprendido a golpes en mitad de la calle de Utrera (Sevilla) contra la pareja de su madre, Rosalía García. Sin embargo, según aseguran fuentes policiales a OKDIARIO Andalucía, no se ha producido denuncia alguna por parte del presunto agredido.

Cabe recordar que El Cuco ya se vio involucrado en una reyerta el año pasado con dos hermanos de un clan. Ahora, han sido varios vecinos quienes alertaron de un enfrentamiento entre dos hombres, donde El Cuco habría propinado varios puñetazos a la pareja de su madre, quien fue juzgada por falso testimonio en el caso de Marta del Castillo. El hombre agredido no se encontraba, al parecer, en buen estado.

«Quien nace lechón, muere cochino», ha comentado a través de sus redes sociales Antonio del Castillo, padre de Marta, sobre la agresión.

Absueltos en junio

La Audiencia de Sevilla absolvió en junio a El Cuco y a su madre, que fueron condenados a dos años de cárcel por falso testimonio durante sus respectivas declaraciones como testigos en el juicio celebrado en 2011 por el asesinato de la joven Marta del Castillo.

En una sentencia fechada el día 25 de junio, el tribunal estima los recursos de apelación presentados por las defensas de Rosalía Inmaculada G. C. y de su hijo, Francisco Javier García, y revoca la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 7 que los condenó a dos años de prisión, al pago de una multa de 1.440 euros y a indemnizar de forma conjunta y solidaria a los padres de la joven con un total de 30.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

El tribunal declara la absolución de El Cuco porque la figura del testigo coimputado «no se encuentra regulada» legalmente y no se han determinado por el Tribunal Supremo las consecuencias de faltar a la verdad en su declaración. También decidió absolver a la madre porque «no mintió en cuestiones trascendentales» para la resolución del caso y, además, no fue advertida de la dispensa legal de no contestar a preguntas que pudieran perjudicar a su hijo.