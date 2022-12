Vuelve ‘Gladiator’: la mítica película de Russell Crowe rodará su secuela en 2023

Una de las noticias más esperadas de este año es la fecha de comienzo del rodaje de la secuela de Gladiator. La secuela de la famosa película de Ridley Scott que se estrenó en el año 2000 por fin parece que está en marcha y ya hay rumores sobre la fecha en la que comenzará el rodaje.

Según World of Reel la secuela de Gladiator se comenzá a rodar en los Atlas Studios, ubicados en la localidad marroquí de Uarzazat en mayo de 2023. También según la misma fuente, el guion definitivo de la película ya está aprobado y ha sido escrito por Peter Craig. un novelista reconvertido en guionista que ha participado en títulos como The Town (Ciudad de ladrones) o The Batman.

Una esperada secuela

La película Gladiator se convirtió en el año 2000 en todo un fenómeno de audiencia. La cinta estaba dirigida por Ridley Scott y contaba en su reparto con actores tan conocidos como Russell Crowe, Richard Harris o Joaquin Phoenix. En la actualidad la primera película se puede ver en Prime Video.

Esta primera parte estaba situada en el año 180 en el momento en el que l Imperio Romano dominó todo el mundo conocido. La cinta cuenta como el anciano emperador Marco Aurelio después de una gran victoria sobre los bárbaros del norte decide transferir el poder a Máximo, un valiente y leal general de su ejército. A su hijo Cómodo que aspiraba a llegar al trono, no le gusta nada la decisión y tratará de asesinar a Máximo.

Además, según los rumores, la segunda parte que se estrenará más de veinte años después, se centrará en la historia de Lucilla (Connie Nielsen) y su hijo y también tendrá protagonismo el gladiador Juba (Djimon Hounsou).

El protagonista de la segunda entrega

En cuanto al actor que protagonizará la secuela de Gladiator hay muchos rumores que apuntan al australiano Chris Hemsworth, pero reciente anuncio de una pausa en su carrera cinematográfica lo deja en el aire. El actor saltó a la fama por su interpretación de Kim Hyde en la serie de televisión australiana Home and Away. Después de comenzó una carrera cinematográfica en Hollywood en la que destacó en 2011 su interpretación de Thor en el Universo cinematográfico de Marvel.

El actor australiano reconoció recientemente en su discurso de aceptación del premio Trailblazer la influencia que ha tenido en su carrera el actor Rusell Crowe, el protagonista de Gladiator. «Quiero dar las gracias a Russell Crowe, en realidad. Todas sus películas me han inspirado desde que era un joven actor, particularmente cuando me eligieron por primera vez para interpretar a Thor», explicó el actor.