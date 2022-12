‘Jack Ryan’ Temporada 3 se estrena el 21 de diciembre en Prime Video

Una de las series de acción con más seguidores es la protagonizada por Jack Ryan. Una ficción también de suspense cuya tercera temporada se estrena el miércoles 21 de diciembre en Amazon Prime Video. La serie está protagonizada por Jack Ryan, un hombre que se ve implicado en un conspiración y se tiene que convertir en un fugitivo.

Jack Ryan de Tom Clancy es una serie creada por Carlton Cuse (Perdidos) y Graham Roland (Fringe) y protagonizada por el conocido actor John Krasinski (The Office). Los creadores de la serie siguen en esta tercera temporada sin utilizar material de las novelas originales de Tom Clancy y adaptan de forma libre las aventuras de este conocido personaje.

Esta serie es una de las apuestas de Prime Video para este mes de diciembre junto con la cuarta temporada de Naruto Shippuden, The Bad Guy, Reyes contra Santa o Spiral Saw, entre otras.

Siempre a la fuga

En esta tercera temporada, que se estrena tres años después de la segunda entrega, el protagonista de la serie sigue huyendo pero ahora pasa a ser buscado tanto por la CIA como por una organización internacional de criminales que él mismo había descubierto.

Jack tiene que concentrarse en esta tercera entrega en sobrevivir en la clandestinidad. El protagonista de esta serie intentará atravesar Europa sin aparecer en el radar de sus enemigos y a la vez tendrá que evitar un conflicto mundial.

Además del estreno de esta nueva entrega, ya se ha anunciado que habrá una temporada 4 de Jack Ryan y que ya está en marcha. La única pega es que será la última, según han explicado tanto sus creadores como Prime Video. Aunque el final de la serie no implica que sus creadores no se atrevan con posibles, aunque no confirmados, spin-offs de la serie.

El reparto de Jack Ryan Temporada 3

De nuevo el protagonista es el actor John Krasinski que da vida a Jack Ryan. El actor Michael Kelly interpreta el papel de Mike November y la serie recupera a los personajes James Greer y Cathy Müller, a los que dan vida los actores Wendell Pierce (Suits) y Abbie Cornish (Tres anuncios en las afueras).

También esta tercera entrega cuenta con los fichajes de la actriz Betty Gabriel (Defending Jacob) y Michael Peña (Narcos: México), que interpreta a Domingo «Ding» Chávez, un personaje de las novela de Tom Clancy. Además, en el reparto también están actores como Abbie Cornish, Wendell Pierce, Noomi Rapace, Ali Suliman, Emmanuelle Lussier Martinez, Dina Shihabi y Karim Zein, entre otros.