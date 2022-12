No te pierdas las series que se estrenan del 19 al 25 de diciembre

Las plataformas de streaming sorprenden a sus usuarios con nuevos estrenos de series la semana del 19 al 25 de diciembre. Estrenos tan esperados como la tercera temporada de Emily in Paris y Tom Clancy’s Jack Ryan, la segunda de Alice in Bonderland y The Head o The Witcher: El origen de la sangre, entre otras.

Lunes, 19 de diciembre

Mentes criminales: Evolution Temporada 16

AXN estrena una nueva temporada de esta serie que cuenta con 10 episodios y sigue la historia de un criminal que ha aprovechado el tiempo de pandemia para crear una red de asesinos en serie. La Unidad de Análisis de Conducta tendrá que encontrar a cada uno de ellos. La serie está protagonizada por Joe Mantegna que interpreta a David Rossi, Paget Brewster a Emily Prentiss, A.J. Cook a Jennifer Jareau JJ, Kirsten Vangsnese a Penelope Garcia, Aisha Tyler a Tara Lewis y Adam Rodriguez a Luke Alvez.

Martes, 20 de diciembre

Exterior noche

Filmin estrena esta serie ambientada en 1978 en la que Italia se encuentra desgarrada por una guerra: el primer gobierno respaldado por un partido comunista (PCI) de la historia de un país occidental está a punto de llegar al poder a través de una alianza histórica con el bastión tradicional del conservadurismo de la nación, la Democracia Cristiana (DC). Aldo Moro, presidente de la DC, es el principal partidario de este acuerdo. El mismo día de la ceremonia de investidura de esta nueva formación gubernamental, 6 de marzo de 1978, Aldo Moro es secuestrado durante una emboscada. Moro estará retenido durante cincuenta y cinco días que terminarán con el descubrimiento de su cadáver en el maletero de un coche en Roma.

Miércoles, 21 de diciembre

Emily in Paris Temporada 3

Netflix estrena la tercera temporada de esta serie de éxito en la que Emily sigue en París luchando por el trabajo de sus sueños. En esta entrega Emily verá como ante ella se abren dos caminos diferentes y tendrá que decidir el mejor tanto en lo laboral como lo sentimental. Emily seguirá viviendo sus aventuras habituales en la capital de Francia.

Tom Clancy’s Jack Ryan Temporada 3

Amazon Prime Video estrena la tercera temporada de esta serie de acción y suspense protagonizada por Jack Ryan, un hombre a la fuga y en una carrera contra el tiempo. Jack se ve implicado en una complicada conspiración por error y se convierte en un fugitivo. En este momento está perseguido por la CIA como por una organización internacional de delincuentes que él mismo ha descubierto, se ve obligado a pasar a la clandestinidad, atravesando Europa y tratando de mantenerse con vida, mientras evita un conflicto mundial masivo.

Jueves, 22 de diciembre

Alice in Bonderland Temporada 2

Netflix estrena la segunda temporada de esta serie protagonizada por un aficionado a los videojuegos y sus dos amigos que se ven atrapados en una versión paralela de Tokio. Allí los dos deben competir en sádicos juegos para sobrevivir.

The Head Temporada 2

HBO Max estrena la segunda temporada de esta serie que tiene lugar en el Alexandria, un barco científico que tiene en su interior un gran laboratorio. Allí Arthur Wilde, el personaje encarnado por John Lynch, lleva a cabo una misión clave de la lucha contra el cambio climático.

Viernes, 23 de diciembre

Week-end Family Temporada Especial Navidad

Disney+ estrena esta temporada especial de Navidad se cuenta como todos los fines de semana, Fred se ocupa de sus hijas Clara (15 años), Victorie (12) y Romy (9). Cada una de ellas es hija de madres diferentes con la que viven entre semana. Todo cambia cuando una nueva madrastra entra en sus vidas: Emma, una doctoranda canadiense en Francia experta en psicología infantil.

Domingo, 25 de diciembre

Madre solo hay dos Temporada 3

Netflix estrena la segunda temporada de esta serie en la que dos madres después de darse cuenta de que sus bebés fueron cambiados al nacer, piensan un plan para crear una familia diferente.

The Witcher: El origen de la sangre

Por último, Netflix estrena esta precuela de The Witcher ambientada en un mundo élfico que tiene lugar 1200 años antes de los sucesos de la historia original. Esta serie es un relato perdido en la noche de los tiempos sobre la creación del prototipo de brujo y los sucesos que confluyeron en el momento clave de la Conjunción de las Esferas, cuando los mundos de los monstruos, humanos y elfos se fusionaron en uno. Siete parias del mundo élfico emprenden una misión de sangre contra un poder imparable. Michelle Yeoh y Minnie Driver protagonizan este spin-off del éxito fantástico de Netflix.