El juego del calamar se está convirtiendo en un éxito inesperado en todo el mundo situándose en Top 10 de Netflix después de su estreno. Si te gustan las series de suspense y misterio, no te la puedes perder. ¿Qué tiene esta serie para convertirse en un fenómeno del que todo el mundo habla? El secreto de El secreto del calamar es la combinación de una trama original, unos personajes con graves problemas económicos que deciden entrar en el juego para ganar una suma importante de dinero y una buena dosis de suspense que va aumentando en cada episodio.

Si ya viste la película Parásitos, te encanta el suspense y has terminado la primera temporada El juego del calamar te vamos a recomendar 5 sorprendentes series para entretenerte hasta se estrene la segunda temporada. Series tan conocidas como Black Mirror, Liar Game, Alice in Borderland, 3% o The Society.

1. Black Mirror

Una serie de Netflix que también tiene muchos seguidores y que sorprende por su gran dosis de suspense. Black Mirror consta de diferentes episodios en los que se predice lo que sucederá en el futuro. En estos originales episodios aparecen videojuegos terribles, concursos de canto o plataformas de calificación de redes sociales fuera de control. En lo que coincide con El juego del calamar es en los sorprendentes giros constantes de la trama y ese mensaje de crítica que llega a los espectadores con las dos series.

2. Liar Game

Esta es quizás una de las series que más puntos en común tiene con El juego del calamar. La protagonista de esta serie es una joven recibe un paquete con un montón de dinero y una nota que le informa que ahora es una concursante del juego del mentiroso. Una vez dentro tendrá que ser más inteligente y rápida que los otros participantes si quiere ganar o salir del juego con el mismo dinero con el que entró.

3. Alice in Borderland

Otra de las series que tiene más coincidencias con El juego del calamar. Alice in Borderland sigue a un jugador sin rumbo y sus dos amigos que se encuentran de repente en una versión vacía de la ciudad de Tokio. Un juego asesino con pruebas complejas y en el que quedarán vivos tan solo unos pocos. Además, otra similitud es que varias personas controlan todo mediante cámaras y algunos de los jugadores se rebelan en momentos cruciales.

4. 3%

Otra serie que se puede ver en Netflix protagonizada por un grupo de personas pobres que tiene que competir cada año para progresar en la vida y alejarse de la zona en la que viven un lugar llamado «El Interior». Solo el 3% de ellos conseguirán la victoria que les permitirá llegar a un mundo nuevo y mejor aunque también tendrán que luchar por sus vidas en la nueva ubicación.

5. The Society

Por último, os recomendamos esta serie protagonizada por un grupo de adolescentes que se enfrentan a una extraña desaparición masiva. Un autobús repleto de estudiantes viajan a Connecticut, pero se encuentra con una tormenta y debe regresar. Cuando estos adolescentes llegan a casa se dan cuenta de que todos los adultos han desaparecido de su ciudad natal. Todos tendrán trabajar juntos para resolver este gran misterio y restaurar el mundo en el que vivían antes de la desaparición.