En lo que queda de año, Ridley Scott estrenará dos películas importantísimas para la temporada de premios que comenzará en 2022. The last duel y sobre todo House of Gucci, buscan ocupar varias categorías en los próximos Oscar y debido a ello, el cineasta estará ocupado entre promociones, entrevistas y el desarrollo de nuevos proyectos de cara al nuevo año. Si el final de este 2021 es ajetreado, sólo hay que echar un vistazo al calendario de producciones que tiene en la agenda Scott. Una precuela de Alien sin título oficial y Kitbag, su película sobre Napoleón interpretada por Joaquin Phoenix. Sin embargo, el nombre que brilla en esa futura filmografía es el de Gladiator 2, la secuela del épico péplum del año 2000 podría estar mucho más cerca de lo que pensamos.

Ha sido en una entrevista con la revista Empire, donde el director de Blade Runner ha mostrado que no se va a mostrar un descanso después de su ajetreado año. “Ya voy a escribir (la próxima) Gladiator ahora. Entonces, cuando termine Napoleón, Gladiator estará listo para comenzar”, aseguraba Scott al medio. Según las primeras aproximaciones y, ya con cierta normalidad tras la lenta desaparición de la pandemia, parece que esa película sobre el general francés se estrenaría en algún punto del año 2023, lo que significa que Gladiator 2 aterrizaría en las salas a partir del 2024. A no ser que el director estrene ambas el mismo año y con poco tiempo de diferencia, como sus dos apuestas para los Oscar.

¿Cómo será “Gladiator 2”?

Como bien explicó a Empire, el guion de Gladiator 2 no está escrito todavía. Así que podemos estar tranquilos sabiendo que Scott no utilizará el material tan loco en el que el guionista Nick Cave con viajes en el tiempo, dioses, nazis y un Máximo Décimo despertando en el purgatorio.

Finalmente y para alivio de los fans, el personaje de Russell Crowe no aparecerá en la continuación (por razones evidentes). Será según los primeros datos no confirmados, la historia del hijo de Lucilla y sobrino de Cómodo, Lucius. El joven vio morir al protagonista, antes de ser salvado junto a su madre de la locura y maldad de su tío.