Si se da un curso normal de los acontecimientos, el nombre de Ridley Scott debería ser uno de los auténticos protagonistas de los Oscar 2022. Por un lado por The last duel, la cinta que parte de un guion de Matt Damon, Ben Affleck y Nicole Holofcener, sobre el último duelo registrado en el siglo XIV. Por otro, gracias al reparto que ha reunido alrededor de la historia del asesinato de Maurizio Gucci, con Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino y una Lady Gaga que se perfila al menos, para una nominación a la codiciada estatuilla. Ambas además, se estrenarán en apenas un mes de diferencia; la primera verá la luz en octubre, mientras que House of Gucci proyectará todo el glamour y oscuridad de la dinastía italiana el 26 de noviembre.

Aparte del evidente talento aglutinado alrededor de la historia familiar de los Gucci, la cinta de Scott también será favorita en categorías como el premio a Mejor Maquillaje y Peluquería y al Mejor Diseño de Vestuario. Prueba de ello es, después del adelanto, las nuevas imágenes que ha distribuido United Artist sobre Patrizia Reggiani, el personaje que interpreta Lady Gaga. Estas capturas, ponen de manifiesto que la perversidad de su trágica historia familiar no estará reñida ni con el lujo, ni con el ostentoso vestuario que por lógica llevará cada uno de los integrantes de los Gucci.

El estreno de la cinta no es ninguna coincidencia, pues en noviembre la marca celebrará su centésimo cumpleaños y, si ya le hacía poca gracia a los Gucci esta adaptación basada en hechos reales, menos lo hará que una cinta que según ellos, roba la identidad de su familia empañando una de las fechas más importantes en la historia de la firma. En los ochenta, Maurizio Gucci y Patricia Reggiani fueron una de las parejas más conocidas de Italia. El lujo siempre los acompañaba y sin embargo, el amor se terminó. Maurizio se fue de casa y comenzó a salir con una mujer mucho más joven. Un mañana, cuando entraba a sus oficinas, el heredero más joven del clan fue asesinado a quemarropa tras varios disparos. Tiempo después, se supo que Patrizia lo había planeado todo.

House of Gucci promete un gran reparto que bailará al son del carisma demostrado por Gaga en el tráiler. La asesina más glamurosa de la historia del cine.