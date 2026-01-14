Los astrónomos no disimulan su asombro: la NASA descubre en Marte una ‘megaonda’ de 2 metros de altura

El hombre siempre ha tenido un gran interés por el espacio. Entre planetas, estrellas y agujeros negros, cada misión abre la puerta a datos que obligan a revisar teorías y a mirar con lupa mundos ya conocidos, y Marte sigue siendo una fuente constante de sorpresas.

Según un comunicado de la NASA, el rover Perseverance ha localizado en el cráter Jezero una enorme megaonda de arena de dos metros de altura. La formación, bautizada como «Hazyview», podría revelar datos sobre la evolución reciente del planeta.

La NASA descubre una megaonda en Marte de dos metros de altura

Las megaondas son formaciones parecidas a dunas que se forman por la acción prolongada del viento. No aparecen tras una tormenta aislada ni cambian constantemente, sino que requieren tiempo, constancia y una combinación muy concreta de granos de arena de distinto tamaño.

Lo que se ha analizado es que en la superficie predominan los más gruesos, que protegen un interior de sedimentos finos, a menudo unidos por una costra de polvo y sales. El tamaño normal es de unos pocos decímetros, por ello que alcanzar los dos metros resulta tan llamativo.

«Hazyview» se encuentra dentro de un campo de ondulaciones llamado «Honeyguide», cerca del borde del cráter. Perseverance lleva explorando esta región desde su llegada en 2021 y, hasta ahora, es una de las zonas con las estructuras eólicas más grandes que ha observado en su recorrido.

El equipo científico analizó la megaonda con varios instrumentos del rover, entre ellos cámaras de alta resolución y sensores ambientales. El objetivo es entender cómo se formó, de qué está hecha y si permanece completamente inmóvil o todavía puede cambiar con el paso del tiempo.

Qué revelan estas megaondas sobre el clima de Marte

El interés por estas megaondas va más allá de su tamaño, pues los expertos consideran que funcionan como archivos naturales del clima marciano. Cada capa de arena conserva información sobre la dirección y la intensidad de los vientos, así como sobre la interacción entre el polvo y la humedad de la atmósfera en distintas épocas.

Si estas estructuras están inactivas desde hace siglos o milenios, pueden guardar un registro casi intacto de un Marte con una atmósfera más densa. Eso permitiría reconstruir cómo fue el entorno cuando el planeta tenía condiciones muy diferentes a las actuales. Si, por el contrario, algunas partes siguen moviéndose, demostrarían que el Marte de hoy todavía tiene capacidad para reorganizar su superficie.

Por qué el viento es tan importante en Marte

El viento sigue siendo uno de los grandes protagonistas en el planeta rojo. Aunque la atmósfera es mucho más fina que la terrestre, el calor del Sol genera fuertes contrastes de temperatura que ponen el aire en movimiento. El suelo marciano se calienta y se enfría con rapidez, y ese vaivén basta para crear corrientes capaces de erosionar rocas, levantar polvo y modificar el paisaje.

El polvo juega un papel clave en este proceso. Al absorber la radiación solar, calienta la atmósfera y refuerza las corrientes de aire, sobre todo cuando Marte se acerca más al Sol. En esas fases, el viento gana intensidad y puede desencadenar tormentas que se extienden durante semanas. Las megaondas son una consecuencia directa de ese ciclo repetido durante largos periodos de tiempo.

A todo ello se suma un relieve extremo y la ausencia total de vegetación u océanos que frenen el movimiento del aire. Volcanes gigantes, cráteres profundos y llanuras abiertas permiten que el viento recorra grandes distancias sin obstáculos.