Los pueblos de Andalucía perfectos para disfrutar de un verano tranquilo: poco turismo y playas vacías

Hay una posibilidad de vivir un verano de lo más tranquilo, a través de los pueblos de Andalucía, perfectos para disfrutar. El ambiente rural que estamos buscando lo encontraremos en un viaje que puede llegar a ser espectacular.

Estos pueblos te están esperando y pueden acabar siendo los que te ayuden a pasar el verano que desees. Con ese relax que tu cuerpo te pide y las actividades que deseas, desde pasear cerca de la playa, hasta perderte entre las montañas buscando un poco de fresco.

Poco turismo y playas vacías

España es un país que depende en gran parte del turismo, pero eso no quiere decir que estemos ante un tipo de elemento que sea siempre así. Es decir, algunos puntos están por descubrir, ya que muchas personas siguen a las demás y suelen ir a lugares que están masificados. Alejarnos un poco de ellos, nos asegurará una cierta tranquilidad.

Encontrar el equilibrio que queremos para vivir unas jornadas de estabilidad o, simplemente, estar preparado para vivir de otra forma muy distinta un verano en familia o en pareja. Lejos de la gente que normalmente ya vemos en todas partes y eso es algo que deseamos poner en práctica.

La playa es uno de los principales polos de atracción que en este caso puede quedarse totalmente vacía, especialmente si nos fijamos en algunos pueblos de Andalucía. Es un territorio tan amplio que algunas playas son tan poco conocidas que solo van aquellos que realmente saben el paraíso que tienen cerca.

En el momento en el que necesites parar un poco, te puede estar esperando este lugar cargado de buenas sensaciones. Un sitio en el que podrás descubrir la esencia de un pueblo que te conquistará y representará ese entorno seguro y casi aislado que estás deseando encontrar.

Como una isla en medio de la nada, un refugio que te está esperando, seguro que alguno de estos nombres te encantará y vas a querer descubrir en estado puro. Todo lo que quieres te está esperando y vas a poder tenerlo a un solo clic. Toma nota de lo que te espera, seguro que te apasionará y será lo que mejor se adapte a tus necesidades. Te presentamos esta lista de pueblos de Andalucía que no están masificados, sino todo lo contrario, son perfectos para cualquier escapada.

Disfruta de un verano perfecto en cualquiera de estos pueblos tranquilos de Andalucía

View this post on Instagram A post shared by Patri Rojas (@lacosmopolilla)

Salobreña en Granada te está esperando para que puedas descubrir unas playas increíbles a las que puedes acceder a pie. Empezamos con un lugar que no te obligará a salir de casa a las 7 de la mañana para coger sitio a la hora de tomar el sol o de disfrutar de la playa. Aquí sí, escucharás las olas del mar mientras lees y no los gritos de esa madre que habla con su hijo como si estuvieran solos en el mundo. Es un buen plan para este verano.

Manilva tiene solo 18.000 habitantes y está en Málaga. Otra opción para pasar un verano cerca del mar que quizás te haga reflexionar sobre lo que te está esperando. Una comida excepcional procedente de un pueblo pesquero que tiene mucho encanto. Sin duda alguna es la alternativa que estás deseando poner en práctica para poder ver un municipio de esos en los que la tranquilidad acabará siendo una realidad.

View this post on Instagram A post shared by Daniel Sánchez Escalera (@danielescaleraphotography)

San Nicolás del Puerto te invitará a descubrir las playas fluviales de Sevilla. Tiene sus ventajas bañarse en un río de agua dulce que debemos conocer. Acabará siendo una alternativa para todo aquel que no quiere meterse en un mar que quizás tiene más visitantes o llenarse de arena. Aquí podrás descubrir un pueblo tranquilo, sin masificaciones en el corazón de Andalucía.

Almodóvar del Río está solo a media hora de Córdoba. Una alternativa perfecta para poder descubrir esta provincia de Andalucía. Lo bueno de apostar por un pueblo es que puedes vivir un verano en el que podrás ir viendo poco a poco qué te depara una población y una gente que puede darte todo lo que necesitas y más. Aquí estarás cerca de todo, pero alejado de las masificaciones, justo lo que deseas.

Este verano si buscas tranquilidad, no lo dudes, es quizás una de las mejores opciones posibles, cualquiera de estos pueblos de Andalucía. Si te gusta la playa, pero no estás dispuesto a sufrir masificaciones, son estos los lugares que necesitas encontrar. Los que no tengan a varios cientos de personas esperándote.

Habrá llegado el momento de apostar claramente por enclaves de esos que pueden hacerte pensar en todo lo bueno de un país y de una comunidad autónoma que hay que descubrir. Atrévete a crear tus propias vacaciones de ensueño de la mano de estos pueblos.