La mentira de China: la realidad de la cascada que vende como un milagro de la naturaleza

Con una impresionante caída de 314 metros, la cascada Yuntai se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos de la montaña homónima en la provincia de Henan, en China, uno de los países más visitado del mundo. En redes sociales se pueden encontrar fotos y vídeos del majestuoso chorro de agua que se precipita desde una altura mayor que la de cualquier rascacielos en España.

Sin embargo, gracias a uno de los miles de turistas que visitan Yuntai cada año para disfrutar del paisaje y ver las cataratas, ahora sabemos que este impresionante espectáculo de la naturaleza no es tan natural como parecía.

El gran ‘engaño’ de China

Las cataratas de Yuntai destacan no sólo por su entorno, ubicado en una montaña de Henan con la máxima calificación turística otorgada por las autoridades chinas, sino también por sus propias características. Los visitantes pueden maravillarse ante lo que se considera la cascada más alta de todo el país: un chorro de agua que cae verticalmente a lo largo de 314 metros. Algunos incluso afirman que la de Yuntai es la mayor cascada de toda Asia.

Éste asombroso espectáculo atrae cada año a millones de visitantes. Según ABC News, el año pasado, más de siete millones de personas visitaron este lugar Antes de la pandemia, en 2019, el Yuntai Geo Park superó los 11 millones de visitantes, gracias a sus paisajes únicos y dos importantes distintivos: la calificación AAAAA, la más alta otorgada a atracciones turísticas en China, y el reconocimiento de la UNESCO.

Recientemente, Yuntai se ha hecho viral en todo el mundo por un motivo distinto a sus paisajes y cascadas. Durante una excursión, un visitante utilizó un dron para inspeccionar el origen de la cascada más alta. Lo que descubrió lo dejó atónito: el agua emanaba de una tubería escondida entre las rocas. Sorprendido, compartió el hallazgo en Douyin, y rápidamente se hizo viral en Weibo, generando millones de visualizaciones y una avalancha de comentarios.

La viralización del vídeo y el consiguiente revuelo llevaron a las autoridades a investigar lo que estaba sucediendo. Los responsables del parque aclararon que la tubería se usa para mejorar el flujo de agua durante las sequías, asegurando que no es un engaño sino una «pequeña mejora». En un artículo «escrito por la cascada», explican que el paisaje estacional necesita ayuda para mantenerse bello en todo momento. En declaraciones a CCTV, los funcionarios garantizaron que el agua bombeada proviene del manantial y no daña el paisaje natural.

«Como paisaje estacional, no puedo garantizar mi mejor aspecto en cada visita», justifican desde el parque. «Hicimos una pequeña mejora sólo durante la estación seca para no defraudar a nuestros amigos». En Weibo, el organismo insistió en que las tuberías son una medida temporal para asegurar que los turistas no se decepcionen. Éste no es un caso aislado: en el pasado, se desvió agua de una presa cercana para mantener el flujo de la cascada Huangguoshu durante la estación seca.

La explicación del parque ha generado opiniones divididas en las redes sociales. Algunos la apoyan plenamente, mientras que otros la rechazan. Un usuario de Weibo criticó que no se respeta ni el orden natural ni a los turistas, y otro se cuestionó cómo Yuntai podrá seguir presumiendo de tener la cascada más alta de China tras la viralización de los vídeos. En el lado opuesto, algunos argumentan que lo importante es no desilusionar a los visitantes, y que la verdadera belleza está en la caída de la cascada, no en su origen.

The source of Asia’s highest #waterfall is a water pipe?😅 In Xiuwu County, Henan Province, the Yuntai Mountain Scenic Area boasts the «highest waterfall in Asia,» the Yuntai Mountain Waterfall, with a staggering drop of 314 meters.

A man discovered with a #drone on Tuesday that… pic.twitter.com/m4EJ7rjQz7 — Shanghai Daily (@shanghaidaily) June 4, 2024

Sin embargo, no es la primera vez donde se interviene una cascada en el país asiático. Desde 2006, la cascada de Huangguoshu se mantiene mediante la desviación de agua de una represa cercana.

Desde 1982, este entorno natural lleno de cascadas gigantescas ha sido reconocido como Parque Nacional. Huangguoshu, un lugar casi mágico donde la naturaleza ha desplegado toda su majestuosidad, es famoso por sus impresionantes cascadas que incluso han sido incluidas en el Libro Guinness de los Récords por su tamaño.

En 2001, las cataratas de Huangguoshu fueron registradas en el Libro Guinness de los Récords como el conjunto de cascadas más grande del mundo. Una característica especial de este sitio es que las cataratas forman cuevas, permitiendo a los visitantes pasear por su interior, tocar el agua y sentir el potente rugido de la caída.

La cascada principal tiene una altura de 77 metros y una anchura de 101 metros, creando una imponente cortina de agua que cae con fuerza sobre el río Baishui. El nombre Huangguoshu se traduce literalmente como «árboles frutales amarillos», sugiriendo la abundancia de vegetación en este paisaje chino.