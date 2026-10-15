La ciudad italiana donde el mar penetra en la piedra: cuevas, acantilados y casas blancas dignas de una postal

Si te gusta viajar e Italia es uno de tus destinos favoritos, seguro que habrás visitado ciudades que siempre se mencionan como Roma o Nápoles. Sin embargo, este país cuenta con rincones increíbles que pocas veces se mencionan y bien merece la pena descubrir. Es el caso de la región de Apulia, en el sur de Italia, que cuenta con una costa que cambia bastante de un municipio a otro. Puedes encontrar playas de arena, pequeños puertos pesqueros y zonas donde las rocas llegan hasta el agua sin dejar apenas espacio para caminar. Además, también se conservan numerosas poblaciones que crecieron junto al Adriático, cuando vivir cerca del mar era fundamental para el comercio y la pesca, y sus cascos antiguos mantienen buena parte de las construcciones de aquella época, desde las murallas defensivas hasta las iglesias y las viviendas de fachadas blancas.

Y no sólo todo lo que mencionamos, sino que además en algunos lugares, el mar ha ido desgastando la piedra caliza hasta abrir pequeñas cuevas y cavidades que hoy forman parte del paisaje. Y en concreto, queremos resaltar Monopoli una de esas ciudades que se encuentra a unos 40 kilómetros de Bari. Su centro histórico está construido junto al Adriático y conserva un puerto donde todavía trabajan pescadores de la zona. Lo curioso es que, caminando por sus calles, se puede pasar de una plaza rodeada de edificios antiguos a una pequeña playa sin salir prácticamente del casco urbano. Es lo que ocurre en Cala Porta Vecchia, situada justo debajo de las murallas. Pero Monopoli tiene bastante más que visitar.

La ciudad italiana donde el mar penetra en la piedra

El puerto antiguo es probablemente el lugar que mejor permite entender cómo ha sido la vida en Monopoli. Conocido como Porto Vecchio, ocupa una pequeña ensenada protegida donde siguen amarrando los pescadores. Allí pueden verse los tradicionales gozzi, unas barcas de reducidas dimensiones utilizadas para faenar cerca de la costa. El contraste entre sus cascos de colores y los edificios históricos del fondo es una de las imágenes más reconocibles de la localidad.

Pero el puerto no es únicamente un lugar bonito para hacer fotografías. Durante siglos fue una pieza fundamental para el comercio y la actividad pesquera de esta parte de Apulia. Su importancia también explica la presencia de fortificaciones construidas para proteger la ciudad. Entre ellas destaca el Castillo de Carlos V, levantado en el siglo XVI sobre un saliente de tierra junto al Adriático. Formaba parte del sistema defensivo impulsado durante el dominio español en el sur de Italia. En la actualidad pertenece al municipio y se utiliza para exposiciones, conferencias y otras actividades culturales.

Las playas y cuevas de Monopoli que han formado las olas

La costa de Monopoli tiene una peculiaridad y es que las playas de arena se alternan con plataformas de piedra caliza y pequeñas ensenadas. El municipio cuenta con unos 13 kilómetros de litoral en los que se suceden numerosas calas, algunas muy próximas al centro y otras situadas fuera de la zona urbana. La erosión marina además ha ido desgastando la roca hasta formar huecos, pequeñas grutas y paredes de formas irregulares. No se trata de enormes cuevas turísticas, sino de cavidades que forman parte del paisaje costero y que pueden observarse en distintos tramos del litoral.

Una de las zonas más conocidas es Cala Porta Vecchia, una pequeña playa situada junto a las murallas del siglo XVI. Lo curioso es que las casas blancas del centro histórico y el campanario de la catedral quedan justo detrás de la arena. Su proximidad a la ciudad la ha convertido en uno de los rincones más fotografiados de Monopoli, aunque conviene comprobar las condiciones de acceso antes de visitarla.

Qué ver en las calles blancas del casco antiguo

Dejando el mar a un lado, merece la pena dedicar tiempo a recorrer el casco histórico. Los vecinos lo conocen como Paese Vecchio y todavía conserva numerosos edificios que recuerdan las distintas épocas por las que ha pasado la ciudad. Las calles están pavimentadas con piedra, aparecen arcos entre las viviendas y algunas plazas son tan pequeñas que casi pasan desapercibidas. Y entre los edificios religiosos sobresale la Catedral de la Madonna della Madia, reconstruida en estilo barroco entre los siglos XVII y XVIII. Su nombre procede de una tradición local que cuenta cómo una imagen de la Virgen llegó a la ciudad por mar. Esta historia continúa vinculada a las celebraciones religiosas de Monopoli.

La plaza Garibaldi es otro de los puntos que pueden incluirse en el recorrido. A su alrededor hay antiguos palacios, comercios y establecimientos donde detenerse antes de continuar hacia el puerto.

Cómo llegar a Monopoli y cuál es la mejor época para visitarla

Monopoli está aproximadamente a 40 kilómetros de Bari y cuenta con estación ferroviaria en la línea que comunica esta ciudad con Lecce. Esto permite organizar una escapada sin necesidad de alquilar un coche, especialmente si la intención es conocer el casco antiguo y las playas cercanas.

Para bañarse, los meses de junio a septiembre suelen ofrecer las mejores condiciones, mientras que julio y agosto concentran más visitantes. La primavera y el otoño son también buenas alternativas para recorrer la ciudad con temperaturas más suaves. Y quien tenga algún día adicional puede acercarse al interior de Apulia, donde el paisaje cambia por completo con sus olivares, muros de piedra seca y las antiguas fincas rurales conocidas como masserie.