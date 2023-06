Zoe Saldaña reacciona al retraso de los próximos estrenos de la franquicia ‘Avatar’

Teniendo en cuenta que los fans de Pandora tuvieron que esperar más de una década para ver en cines Avatar: el sentido del agua, podría parecer con que no hay tampoco ningún problema en que las siguientes entregas vayan a llegar a la gran pantalla más tarde de lo previsto. La secuela estaba originalmente programada para 2014, pero Jame Cameron quería confeccionar toda una saga que implicaba un desarrollo tecnológico más allá de lo imaginable por aquel entonces. Finalmente, el regreso al universo de los Na’vi llegó a finales de 2022 y su recaudación fue un absoluto escándalo. Tanto es así que actualmente El sentido del agua es la tercera película más taquillera de la historia del séptimo arte. Desgraciadamente las nuevas secuelas llegarán más tarde de lo previsto, con lo que el efecto dominó provocará que Avatar 5 no vea la luz hasta 2031. Situación que no ha hecho mucha gracia a su protagonista Zoe Saldaña.

En una historia de Instagram que anunciaba la noticia, la actriz de origen colombiano bromeó diciendo que su participación en la IP e Disney abarcará ahora más de 25 años de su vida: “¡Excelente! Voy a tener 53 años cuando salga la última Avatar. Tenía 27 años cuando filmé la primera entrega”. A lo largo de todo el proceso, el cineasta canadiense y su equipo continuaron asegurando a los fanáticos que las demoras valdrán la pena. Se espera que Avatar 3 continúe expandiendo el mundo de Pandora, presentando al público una nueva tribu de villanos Na’vi que viven entre el fuego. “El fuego estará representado por la gente Ash. Quiero mostrar a los Na’vi desde otro ángulo porque, hasta ahora sólo he mostrado sus lados buenos”, explicaba Cameron.

Por lo que explica el director de Aliens, Titanic y Terminator, en los primeros largometrajes de la franquicia hemos encontrado ejemplos humanos muy negativos y ejemplos Na’vi muy positivos. En Avatar 3 esto será al contrario, aseguraba el realizador, prometiendo que “las últimas partes serán las mejores” y que lo que hemos visto hasta ahora tan sólo es una introducción.

Avatar 3 llegará en 2024, Avatar 4 en 2029 y Avatar 5 en 2031. Faltará saber si la historia de la saga le ofrece el suficiente rédito económico a la casa del ratón como para llegar hasta la quinta película. De momento, sabemos que la tercera parte ya está rodada, pero por delante le espera un largo periodo de postproducción y de efectos digitales.

Avatar: el sentido del agua ya está disponible en Disney +.