La confusión de esta actriz de ‘Avatar 2’ que ha dejado en shock a todos

El estreno de Avatar 2 ha traído muchas noticias y declaraciones, en medio de una de las promociones comerciales más intensas que se recuerdan. Entre otras cosas, su director James Cameron ha hablado del empoderamiento femenino, sus efectos digitales comparados con los de Marvel y de por supuesto, la continuidad de una saga que tiene planificada hasta una quinta entrega. Sin embargo una de las actrices de la cinta, ha hecho sin duda la afirmación más surrealista de todas, creyendo que esta secuela que ha tardado 12 años en volver a los cines, en realidad ya se había estrenado siendo un auténtico fracaso.

La autora de estas declaraciones es Edie Falco, quien encarna a la general Ardmore. Los seriéfilos más expertos reconocerán a la intérprete ganadora de 4 premios Emmy, como la mujer que encarnó a Carmela Soprano, la matriarca de la mítica ficción criminal protagonizada por James Gandolfini. Falco, quien además de haber salido en Los Soprano ha participado en otras series como Nurse Jack, Ley y orden true crime: El caso Menéndez o American Crime Story relataba lo sucedido de la siguiente forma: “Vi la primera cuando se estrenó (…) La segunda película de Avatar la rodé hace cuatro años. Desde entonces he estado ocupada y cuando alguien me mencionó la película pensé ‘Supongo que salió y no le fue muy bien porque no escuché nada al respecto’. Sin embargo, alguien me dijo recientemente que iba a salir Avatar y dije ‘Oh, ¿todavía no ha salido?’”.

Lejos de estas surrealistas declaraciones, el personaje de Falco tiene una relevancia media en Avatar 2, ya que representa a los humanos en el conflicto entre los Na’Vi y la propia tierra, planeta que por otro lado ha ido agotando sus recursos. Un problema que ya se explicó en el largometraje original, aunque esta vez parece que no de forma tan maniqueísta. No es de extrañar que algunas personas desconectadas de los blockbusters pudiesen estar confundidas con la llegada de la secuela, teniendo en cuenta el tiempo que el cineasta canadiense ha tenido para preparar una continuación.

Avatar: el sentido del agua lleva en los cines desde el pasado viernes 16 de diciembre y por el momento, sus resultados en taquilla acompañan a la inversión faraónica de Disney. Según las palabras del propio Cameron, el filme deberá entrar en el top 5 de las películas más taquilleras de la historia si quiere ser, mínimamente rentable.