James Cameron cree que ‘Avatar 2’ recrea el empoderamiento femenino mejor que Marvel

Si el inminente estreno de Avatar 2 ya de por sí, genera titulares cada día, su director James Cameron no se queda atrás. El canadiense no tiene ningún tipo de reparo en decir absolutamente todo lo que piensa. Desde lo arriesgado que es el proyecto en términos económicos, pasando por la idea de terminarlo todo en una trilogía si la secuela no funciona, hasta señalar que tiene historias que lo llevarían a una sexta y una séptima entrega de la franquicia. Promoción habitual aparte, Cameron sabe ser polémico para ocupar el centro de la conversación y si ya la semana pasada dijo que su CGI iba mucho más allá de lo que había conseguido Marvel, ahora el cineasta ha querido señalar que El sentido del agua recrea mucho mejor el empoderamiento femenino que todas las apuestas superheroicas de Marvel y DC.

En la reunión entre varios directores llamada Directors on Directors que organiza Variety, James Cameron habló con Robert Rodríguez sobre Avatar 2, la secuela que se desarrolla una década después de la cinta original, con los protagonistas Jake Sully y Neytiri formando una familia mientras se entrenan como guerreros. Ahí fue donde el realizador mexicano le preguntó al director de Titanic por la decisión de que el personaje de Zoe Saldaña estuviese embarazada durante los acontecimientos narrados en la secuela. Algo que Cameron achacó al empoderamiento femenino: “Todo el mundo siempre habla del empoderamiento femenino. Pero, ¿qué es una parte tan importante de la vida de una mujer que nosotros, como hombres, no experimentamos? Y Pensé ‘Bueno, si realmente vas a recorrer todo el camino hasta el final del empoderamiento femenino, tengamos una mujer guerrera embarazada de seis meses en la batalla”.

El realizador y productor presumió de esa representación tildando su personaje como “el último bastión” de papeles femeninos que no se ven en las películas, por mucho que franquicias como Marvel y DC reflejen a superheroínas. “Para mí era el último bastión que no ves. Wonder Womany Capitana Marvel: todas estas otras mujeres increíbles aparecen, pero no son madres y no están embarazadas mientras luchan contra el mal”.

Avatar: el sentido del agua llegará el próximo 16 de diciembre a los cines. Para el futuro de la franquicia tendrá que terminar siendo una de las cinco películas más taquilleras de la historia si quiere, al menos, ser mínimamente rentable. La tercera parte ya está rodada y podría terminar siendo una propuesta que concluyese la franquicia, a pesar de que hay programadas hasta 5 producciones más.