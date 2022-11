Aunque haya hecho falta más de una década, Avatar: el sentido del agua está a poco más de un mes de ver su regreso a los cines. Gustos aparte, cuando la cinta original vio la luz en 2009, supuso un cambio tremendo en la factura visual de los efectos especiales. Era una película que había que ver en las salas, porque hasta entonces no se había hecho nada igual. El resultado era bastante predecible y la historia de los Na’vi se convirtió en poco tiempo en la película más taquillera de la historia. Ahora, no contento con regresar con una secuela, el canadiense ha preparado una saga entera y tiene junto a Disney, la intención de estrenar títulos de la franquicia hasta 2026. Pero ¿qué sucederá si esta primera secuela no obtiene los resultados esperados? El propio Cameron ha hablado recientemente con Slash Film y por lo que parece, podría terminar la historia en la tercera parte, si El sentido del agua resulta ser un fracaso.

A pesar de que la odisea de Avatar nació con Century Fox y que la propia major ya firmó un acuerdo para hacer 3 entregas más, cuando Disney compró el Estudio, muchos temieron que se abandonase un producto que por otra parte, parecía olvidado por la gente. Sin embargo, La Casa del ratón ayudó a respaldar la ambición de un cineasta pionero en esto de destrozar la taquilla. Y es que antes de maravillarnos con los colores de Pandora, Cameron ya tenía parte del corazón del público gracias a cierta historia en la que Kate Winslet y Leonardo DiCaprio viajaban en un enorme barco. Antes que Avatar, estuvo Titanic y según los informes, posiblemente la inminente secuela conviva con ellas en el top 5 de películas más taquilleras de la historia del cine.

No obstante, hablando con el medio sobre la incertidumbre actual y el auge del streaming, Cameron reflexionó y confesó tener un plan simple de terminar con la franquicia si esta no es rentable: “El mercado podría estar diciéndonos que hemos terminado en tres meses o podríamos estar medio terminados, lo que significa ‘Está bien, completemos la historia dentro de la película tres y no sigamos’, si simplemente no es rentable…Estamos en un mundo diferente ahora que cuando escribí esto. Es el doble golpe; la pandemia y el streaming. O por el contrario, tal vez le recordemos a la gente de qué se trata ir al teatro. Esta película definitivamente hace eso. La pregunta es ¿a cuántas personas les importa una mierda ahora?”.

Avatar: El sentido del agua llegará a los cines el próximo 16 de diciembre.