Un largo regreso a Pandora: esta es la duración que tendrá ‘Avatar: El sentido del agua’

Todavía no existe ninguna confirmación por parte de 20th Century Studios sobre el tiempo que durará Avatar: el sentido del agua, pero ahora gracias a un informe reciente de World of Reel podríamos saber ya, cuánto tiempo estaremos viajando por Pandora en este esperado regreso a los cines. Según el portal de noticias estadounidense esta nueva historia duraría 3 horas y 10 minutos.

Sin todavía ser una información cerrada por los responsables de esta Avatar 2, esta hipotética duración de metraje encaja a la perfección con las palabras que el director James Cameron dijo en una entrevista con la revista Empire, quejándose precisamente de cómo la gente no le importa pasarse horas mirando la televisión, pero en cambio un menor tiempo sí que supone una barrera para aquellos que van a acudir a las salas a ver un largometraje: “No quiero que nadie se queje de la longitud cuando se sientan y ven (televisión) durante ocho horas. Casi puedo escribir esta parte de la reseña, ‘la agonizantemente larga película de tres horas…’ es como, dame un maldito descanso. He visto a mis hijos sentarse y hacer cinco episodios de una hora seguidos. Aquí está el gran cambio de paradigma social que tiene que suceder: está bien levantarse e ir a mear”.

De confirmarse esta duración, estaríamos hablando de uno de los estrenos más largos de la filmografía de Cameron. Sólo superada por el montaje final de Titanic, que alcanzó las 3 horas y 14 minutos. Por otro lado, la primera Avatar duró 2 horas y 42 minutos. No parece que esto vaya a ser un problema, ya que las llamadas “películas evento” como las de Marvel o DC suelen tener una extensión de metraje parecida. Un ejemplo claro serían dos de sus estrenos recientes; Spider-man: No way home y The Batman. La versión extendida de la historia que unía a los tres hombres araña del cine tuvo una duración de 150 minutos, es decir unas 2 horas y media. Mientras que el The Batman de Robert Pattinson casi alcanzó las 3 horas en su intento de atrapar al Enigma de Paul Dano.

A raíz de este tipo de estrenos, se ha puesto de moda la idea de las dos horas y media como punto de partida de cualquier proyecto, cuando hace una década esta era la excepción en la industria. Por ello, en este tema en concreto, la crítica y el público se preguntan (y con razón) si es necesario tanto tiempo para contar una historia. ¿Cuánto hay de artificio y cuánto de necesidad narrativa?