Zac Efron señala que su entrenamiento para ‘Los vigilantes de la playa’ le provocó una depresión

Zac Efron es desde hace algunos años, uno de los actores más atractivos de la industria cinematográfica. Con un talento innato para la comedia y con habilidades tan elogiadas en el “show business” como son las de cantar y bailar, a la estrella además, siempre le ha acompañado la suerte de ser un perfil atractivo para los millones de fans que tiene en todo el mundo, formando parte año tras año de las famosas listas de rostros y cuerpos más deseados. Sin embargo, del mismo modo que poseer una belleza canónica ofrece oportunidades, puede ser que del mismo modo, genere una autoexigencia y problemas de autoestima serios como ya le ha pasado a otros iconos de la pequeña y gran pantalla. Ahora, el actor acaba de sincerarse por completo en una entrevista con Men’s Health, revelando que sufrió una profunda depresión después de su rutina de entrenamiento y dieta para su participación en la película Los vigilantes de la playa.

“Empecé a desarrollar insomnio y caí en una depresión bastante mala durante mucho tiempo. Algo sobre esa experiencia me quemó. Me costó mucho volver a centrarme. En última estancia, lo atribuyeron a demasiados diuréticos durante demasiado tiempo, y se estropeó algo”, contaba el protagonista de High School Musical. Efron contó además que sobreentreno en exceso, comiendo tres comidas al día y durmiendo tan sólo 4 horas al día para su régimen de ejercicio y su programa de producción. Además de los procesos del ejercicio, se refirió al físico ideal de Los vigilante de la playa como una meta que considera muy difícil de alcanzar, aparte de verse como algo poco real: “Hay muy poca agua en la piel. Como, es falso; parece CGI. Y eso requería Lasix, poderosos diuréticos para lograrlo. Así que no necesito hacer eso. Prefiero tener un extra, ya sabes, dos o tres por ciento de grasa corporal”.

Tuvo que pasar medio año después del rodaje para que su protagonista pudiese sentirse como él mismo. Por suerte, ahora Zack Efron parece recuperado del todo. Actualmente se encuentra rodando una comedia romántica (todavía sin título para Netflix) y en el futuro, estrenará en 2023 tres producciones; El remake de Tres hombres y un biberón, The Iron Claw y su propia serie, Killing Zac Efron. Fuera de su desempeño físico, lo cierto es que el joven actor ha protagonizado grandes papeles como ser Ted Bundy en Extremadamente cruel, malvado y perverso y a Jack Jansen en El chico del periódico.