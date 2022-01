Armie Hammer fue hace algunos años, un prometedor actor que encadenaba proyectos gigantescos con propuestas intimistas de cine de autor. De alguna forma, su salto a la fama se produjo gracias a La red social de David Fincher, en la que el interpretaba a los atléticos gemelos Cameron y Tyler Winklevoss. Después, obtuvo un gran batacazo económico por culpa de protagonizar El llanero solitario de Disney, pero eso no impidió que Hammer brillase tanto en Operación U.N.C.L.E como en dos propuestas autorales; Animales nocturnos de Tom Ford y Call me by your name de Luca Guadagnino. Poco tardaría en aparecer el escándalo, cuando se dieron a conocer los mensajes que Hammer envió a varias chicas, en los que su contenido verbalizaba una oscura filia caníbal del actor. Ahora, hemos conocido que Will Arnest lo sustituye en un pequeño papel en la última película de Taika Waititi, Next Goal Wins.

Según la información proporcionada por Deadline, el actor de Arrested Development y voz de Bojack Horseman, ha completado hace pocos días nuevas grabaciones de la película del director neozelandés. Se trata de un cameo nada relevante en el peso de la producción, pero sin embargo este supone otro título del que Armie Hammer ha terminado apartado.

Primero, tras una investigación por parte de la policía sobre una presunta agresión sexual, fue retirado del thriller de espionaje The Billion Dollar Spy. Después lo sustituyeron en The Offer, la serie de Paramount + que habla sobre la realización de El padrino, para más tarde ser descartado de Shotgun Wedding (una comedia romántica junto a Jennifer Lopez) y tener que abandonar la obra de Broadway The Minutes. A pesar de todas estas cancelaciones, Disney no ha preferido no cambiarlo en Muerte en el Nilo, la segunda parte de las aventuras del Hercule Poirot de Kenneth Branagh. Eso sí, la compañía evita en la medida de lo posible, que la imagen y el nombre del actor aparezcan visibles en la promoción de la cinta, que será estrenada el próximo 11 de febrero.

Hammer no tiene ninguna producción pendiente para este año, más allá de la nueva misión de Poirot. Su futuro en el mundo de la interpretación es incierto hasta que no se despejen todas las dudas y acusaciones que han propiciado su cancelación.