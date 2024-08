La última película de Emma Stone y Yorgos Lanthimos ya está en el streaming: ¿Podrás terminar de verla?

Con casi tantos detractores como entusiastas de su obra, está claro que Yorgos Lanthimos no entiende el significado de la palabra «indiferente». Provocador y profundamente incómodo, el narrador griego ha ido encontrando en la tortura y lo macabro, cierta comicidad culpable desde Canino, su primer gran éxito en el Festival de cine de Cannes del 2009. Sin embargo, con sus últimos trabajos parecía que el cineasta se había acomodado, al menos comercialmente hablando. Una edulcoración que le abrió las puertas de los Oscar con La favorita y que el año pasado le procuró hasta 11 nominaciones por Pobres criaturas. Todo indicaba que esa senda continuaría por la vía de no renunciar del todo a su esencia pero que en cambio, sí domesticaba sus formas, siendo más accesible para el público mainstream. Sorprendentemente, este año estrenó Kinds of Kindness recuperando al guionista de sus inicios, Efthymis Filippou y volviendo a colocar a Emma Stone en el foco de su inventiva, para entre otras cosas, volver a dejar claro que no va a hacer concesiones sobre su visión como creador.

Las reacciones de la crítica en el preestreno de la croissete francesa han sido polarizadas. Algo a lo que ya nos tiene acostumbrados. De hecho, una de las principales reprimendas de la prensa especializada es cómo dentro de su formato, lo que el director ha hecho es rodar varios capítulos de una serie, vendiéndolo posteriormente como un largometraje. Mientras, otros reconocen su valentía para incomodar sin tapujos, llevando a los espectadores a ser testigos de lo patéticas y grotescas que resultan algunas de sus secuencias. Una cosa parece clara, Kinds of Kindness no está hecha para la mayoría de los espectadores, lo que llevará a que un buen número de ellos la abandonen antes de tiempo. Sobre todo aquellos que no estén acostumbrados a las complejidades intrínsecas del cine de autor

¿De qué trata ‘Kinds of Kindness’?

La sinopsis oficial de Kinds of Kindness es la siguiente: «Fábula en forma de críptico que narra tres historias; la de un hombre atrapado que intenta tomar las riendas de su propia vida; la de un policía aterrado porque su mujer, que había desaparecido en el mar, ha vuelto y parece otra persona; y la de una mujer decidida a encontrar a alguien con un don especial, destinado a convertirse en un prodigioso líder espiritual.

Además de Emma Stone, quien coproduce la cinta junto a Fox Searchlight, Lanthimos ha vuelto a contar con sus dos anteriores colaboradores, Willem Dafoe, Margaret Qualley y Joe Alwyn. Después Hong Chau, Mamoudou Athie, Susan Elle, Hunter Schafer y Jesse Plemons, completan un elenco lleno de estrellas. Por el momento, el único reconocimiento a nivel de premios que ha conseguido Kinds of Kindness es la Palma de Oro al Mejor actor para Plemons.

¿Dónde está disponible?

Kinds of Kindness está disponible desde hoy mismo en exclusiva para Disney +. Los suscriptores de la plataforma de la casa del ratón pueden ver la cinta gratis, mientras que bajo otras marcas como Apple TV +, Google play, Prime Video o Rakuten, los usurarios deberán contratar un servicio de compra para poder verla.

Pero ¿cómo es posible que un título tan adulto forme parte del abanico de contenidos de Disney? Bueno, pues resulta que al igual que Pobres criaturas y La favorita, Kinds of Kindness está distribuida por Searchlight Pictures, que junto a Fox Searchlight pertenece al conglomerado audiovisual de la marca californiana. Con una duración de dos horas y media, se espera que el filme se quede de forma indefinida en el catálogo de la sección Star. Desde luego, es uno de los estrenos que más debate y polémica generarán este fin de semana dentro del mercado del streaming.

Más películas con Emma Stone

La actual asociación de Lanthimos con Emma Stone no se detendrá aquí. De hecho juntos, tiene pendiente el estreno en 2025 de dos títulos. El remake de la cinta surcoreana Salvar el planeta Tierra, la cual el director llamará Bugonia y una historia todavía sin nombre oficial que ambos grabaron juntos en 2023 en la Grecia natal del nominado al Oscar.

Más allá de estas colaboraciones, Stone va a recuperar su papel de villana en Cruella 2 y estrenará Eddington, su cinta bajo las ordenes del director de Hereditary, Ari Aster.