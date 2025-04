Tráiler de ‘La fuente de la eterna juventud’: Guy Rtichie quiere crear una «Indiana Jones» para Apple TV

Por mucho que recientemente Netflix haya estrenado Estado eléctrico, hace bastante que la compañía que lidera Ted Sarandos no mantiene una clara apuesta por las superproducciones multimillonarias en su calendario anual. Ese testigo, complicado de rentabilizar sin un desempeño en salas, parece haber sido recogido por Apple, la cual con su servicio de streaming planea toda una estrategia de contenidos basada en la espectacularidad propia de los blockbuster. La última muestra de esto es la publicación del reciente tráiler de La fuente de la eterna juventud. Un film de aventuras que evoca el espíritu de Indiana Jones y para el que la marca de tecnología ha reunido a algunos de los rostros más relevantes de Hollywood.

Dirigida por Guy Ritchie, La fuente de la eterna juventud será la primera incursión en el género de un cineasta que sobre todo, nos había acostumbrado a narrativas criminales del impacto de Lock & Stock y Snatch: Cerdos y diamantes. Pero si por algo ha destacado el realizador británico en los últimos años es por su capacidad enormemente versátil para moverse en registros que a priori, le son bastante ajenos. Ya sea en el buddy film y el espionaje con Operación U.N.C.L.E. (2015), con la magia de Disney en el live action de Aladdín (2019) o el belicismo de El pacto (2023). Ahora, el nominado al Globo de Oro contará con un reparto protagonizado por John Krasinski y Natalie Portman en un guion que ha firmado James Vanderblit, responsable del reciente reboot en 2022 de la saga Scream y de la Zodiac de David Fincher.

No obstante, la estrella de The Office y la ganadora del Oscar por Cisne negro no son las únicas caras conocidas del proyecto. Completando el elenco encontramos a Eiza González (Baby driver), Domhnall Gleeson (Ex Machina), Carmen Ejogo (Animales fantásticos y dónde encontrarlos), Arian Moayed (Succesion), Laz Alonso (The Boys) y Stanley Tucci (Cónclave).

‘La fuente de la eterna juventud’: tráiler

La sinopsis oficial de La fuente de la eterna juventud es la siguiente: «Dos hermanos distanciados se asocian en un gran golpe a escala global para encontrar la mitológica fuente de la eterna juventud. Tendrán que usar sus conocimientos de historia para seguir pistas en una aventura épica que cambiará sus vidas…y que puede que les otorgue la inmortalidad».

Desde el luego, el adelanto promocional mostrado por la plataforma nos da grandes pistas de cómo esta historia no va a escatimar en secuencias de acción y en mucho humor, sobre todo por parte del talento natural de Krasinski para la comedia. Y claro, viéndole como un carismático aventurero, no podemos evitar verlo como un futurible heredero del arqueólogo al que durante más de 40 años ha dado vida Harrison Ford. Y también por el camino, nos recuerda que quizás la elección de Tom Holland para el papel de Nathan Drake en Uncharted no fue la más acertada. Christopher Benstead, ganador del Oscar al mejor sonido por Gravity, se encarga de la banda sonora. Por último, Ed Wild (El ministerio de la Guerra Sucia) es el responsable de la fotografía.

Ritchie lleva un ritmo de trabajo envidiable. Aparte de estrenar La fuente de la eterna juventud, este 2025 presentará la serie de Paramaount +, MobLand, y la película In the Grey. También se ha anunciado que dirigirá varios capítulos de la miniserie Young Sherlock, donde conoceremos a un joven Sherlock Holmes de 19 años que se ve enredado en un asesinato en Oxford.

Tras triunfar detrás de las cámaras con las entregas de Un lugar tranquilo (2018) y Un lugar tranquilo 2 (2020), a Krasinski no le fue tan bien en el campo de la dirección con Amigos imaginarios (2024). Algo que no ha mermado por otra parte, el cariño de un público que lleva adorándole desde su debut actoral en la serie de culto de la empresa ficticia, Dunder Mifflin.

¿Cuándo se estrena?

Tras el drama de fracasos comerciales de la talla de Argylle (2024) y Fly me to the Moon (2024), la marca estrenará directamente La fuente de la eterna juventud dentro de catálogo de Apple TV +, el 23 de mayo de 2025.

La que sí tendrá un estreno mundial de la mano de Warner Bros será F1, el drama automovilístico sobre la Fórmula 1 que Brad Pitt protagonizará este verano. Si bien tiene pendiente todavía un éxito cinematográfico que cambie la dinámica de su producción, en el campo de las series la plataforma está logrando grandes resultados, gracias a la segunda temporada de Separación y de The Studio.