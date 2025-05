Tráiler de ‘Echo Valley’: Julianne Moore y Sydney Sweeney lideran el thriller más esperado del verano

En un mercado del streaming en el que Netflix parece haber soltado el acelerador con las inversiones multimillonarias de sus proyectos (salvo la excepción de Estado eléctrico), Apple está siendo con diferencia el estudio que más está apostando por el desarrollo de nuevas series y largometrajes. Ayer supimos que acaba de renovar a The Studio por una segunda temporada y en prácticamente un mes, estrenará F1, una superproducción que le ha costado al terminal unos 300 millones de dólares. La ambición de la empresa fundada por Steve Jobs quiere abarcar todos los registros y hace escasas horas, el primer tráiler de Echo Valley nos ha dejado claro que la marca quiere ser del mismo modo, un referente en el género del thriller.

Bajo la dirección de Michael Pearce y con un guion original que firman Brad Ingelsby (Mare of Easttown) y el debutante Michael A. Pruss, Echo Valley es uno de los estrenos más estimulantes que abrirán el calendario veraniego de novedades fílmicas. Con ella, Pearce firma su tercer largometraje como cineasta, tras la estimulante Beast (2017) y la un tanto decepcionante El encuentro (2021), ambas disponibles actualmente en Prime Video. El reclamo de esta cinta, parte por supuesto de su atractiva premisa imbuida en el suspense más hitchcockiano, pero no podemos negar que su llamada más mediática a la audiencia responde a partir del protagonismo de sus dos estrellas principales: Julianne Moore y Sidney Sweeney. La primera ha estado nominada en cinco ocasiones al premio de la Academia, llevándose finalmente la estatuilla dorada gracias a Siempre Alice (2015). Por otra parte, Sweeney no necesita ningún tipo de presentación entre la generación Z, siendo actualmente una de las actrices más conocidas de la actualidad. Pero, ¿cuál es realmente la historia detrás de Echo Valley?

Tráiler de ‘Echo Valley’

Como bien nos explica un adelanto cargado de tensión que nos remite al cine de David Fincher, la sinopsis oficial de Echo Valley compartida por Apple es la siguiente:

«Mientras Kate reconstruye la impactante verdad de lo que sucedió, tendrá que descubrir hasta dónde puede llegar una madre para salvar a su hija, dentro de una apasionante historia de amor, sacrificio y supervivencia». El filme está ambientado en la granja aislada de Echo Valley, Pensilvania. Bajo una producción que parte del eslogan donde se marca la premisa de los límites entre la estricta moralidad de un acto y la protección de un hijo, independientemente de las consecuencias que le pueda acarrear al personaje de Moore, esconder y convertirse en cómplice de su hija, a la que da vida la estrella de Euphoria (2019).

Acompañando a estas dos protagonistas, en elenco secundario encontramos a Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Edmund Donovan (Civil War), Fiona Shaw (Andor) y Domhnall Gleeson (Ex Machina).

En el apartado ejecutivo, encontramos la firma de Scott Free Films, el sello del director Ridley Scott y a The Walsh Company, bajo un contrato de producción plurianual con Apple TV +. El tráiler está repleto de incógnitas y desde luego, deja bastante claro que el personaje de Kate deberá jugarse su propio futuro con tal de proteger a una hija, cuando esta aparece en la puerta de su casa cubierta con la sangre de otra persona.

En una entrevista reciente con Vanity Fair, Sweeney explicó que investigó el comportamiento de su personaje visionando cientos de videos en YouTube de personas con adicción que fueron entrevistadas en el Skid Row de Los Ángeles y también, de sus encuentros personales con adictos. «He tenido muchos familiares que lidian con la adicción y que luego enfrentan problemas similares a los de Claire (su personaje), sus amigos y el grupo con el que se junta», explicaba la actriz de The White Lotus (2021).

Más allá de este thriller, Sweeney tiene toda una serie de producciones preparadas para dar el salto en 2025 a la gran pantalla. Desde la adaptación de La asistenta al biopic de Christy Martin, el cual muchos aseguran que podría valerle cierta repercusión en el circuito final de premios de este año. Sin embargo, este no será el único papel biográfico de la de Washington, pues en 2026 dará vida a Kim Novak en Scandalous, el debut en la dirección del actor Colman Domingo.

Una película «retorcida»

Recordándonos un poco a trabajos como Perdida (2014), el material promocional de Echo Valley es, según cuenta Moore, un trabajo retorcido:

«Este es mi tipo de película favorita: películas sobre relaciones. ¿Qué harán las personas por los demás? ¿Qué tipo de decisiones toman? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? Tengo curiosidad por saber cuál será la reacción».

Echo Valley llegará directamente a la plataforma de Apple TV + el próximo 13 de junio. Dos semanas antes de que la apuesta F1 de Brad Pitt intente ser un taquillazo en los cines de medio mundo.