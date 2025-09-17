Tráiler de ‘Anaconda’: Paul Rudd y Jack Black quieren hacer un remake del título de culto de los 90

En una actualidad cinematográfica donde cada vez resulta más complicado lograr un éxito en la taquilla, Jack Black parece ser un valor seguro. Tanto que el actor junto a Paul Rudd se atreven a realizar un remake de Anaconda. Bueno mejor dicho: una cinta de unos personajes que intentan realizar una nueva versión de la cinta de culto de los 90. Eso sí, a diferencia del trabajo que protagonizó Jennifer Lopez, este ejercicio de metaficción parece reconocer y brindar por su autoparodia burlona y completamente alocada que viró en torno a la historia original que llegó a obtener hasta siete nominaciones en los Premios Razzie. Ahora con un estreno programado para el próximo mercado navideño, Sony y Columbia Pictures acaban de publicar un primer tráiler en el que la diversión parece reinar en la jungla por encima de cualquier serpiente, por gigantesca que esta pueda ser.

El encargado de asumir en la silla de director dentro de esta alocada aventura no es otro que Tom Gormican, quien debutó en 2014 con Las novias de mis amigos. El realizador norteamericano ya abordó el mundo metaficcional en 2022 al escribir y dirigir El insoportable peso de un talento descomunal. Una comedia de acción en la que Nicolas Cage se interpretaba así mismo, rememorando algunos de sus personajes más memorables. En Anaconda, acompañando a Rudd y Black, encontramos también a Steve Zahn (Dallas Buyers Club), Thandiwe Newton (En busca de la felicidad), Daniela Melchior (El escuadrón suicida) y Selton Mello (Aún estoy aquí), dentro del reparto secundario. Pero ¿de qué trata realmente la cinta? ¿cuándo podremos verla? ¿será un éxito o un fracaso en una futura taquilla saturada?

Tráiler de ‘Anaconda’: risas y monstruos

La sinopsis oficial de Anaconda es la siguiente: «Doug (Black) y Griff ( Rudd) son dos grandes amigos que desde niños siempre han soñado con hacer un remake de su película favorita de todos los tiempos: el título de serie B, Anaconda. Por eso, auspiciados por su crisis de los 50, ambos se animan a lanzarse a la aventura y a cumplir este hilarante sueño en el que tendrán que adentrarse en la selva amazónica para empezar a rodar su propia versión. Sin embargo, las cosas se ponen serias cuando aparece una anaconda de verdad».

El desafío es grande, pero la serpiente lo es aún más. Paul Rudd y Jack Black protagonizan #AnacondaLaPelícula, exclusivamente en cines 25 de diciembre. pic.twitter.com/fHqWXlqEpF — Sony Pictures España (@sonypictures_es) September 17, 2025

La Anaconda original, estrenada en 1997, fue un absoluto desastre de crítica y público. No obstante, su humor no pretendido ha llevado a que con el paso de los años el trabajo dirigido por Luis Llosa se perciba como un placer culpable, a pesar de su actual 41% de críticas positivas en Rotten Tomatoes. Si el filme pretende ser un homenaje, lo suyo es que termine siendo igual o todavía más mala que la obra primigenia.

Por eso, su resultado en la taquilla parece una incógnita dado que producciones similares como Oso vicioso terminaron siendo un fracaso en el box office internacional. Su mayor fortaleza está en la presencia de Black, un actor que ha logrado estar presente en grandes fenómenos económicos de la exhibición del impacto de Una película de Minecraft o la adaptación de otro videojuego de la talla de Super Mario Bros, donde puso su voz al villano Bowser.

¿Cuándo se estrena?

Anaconda llegará a los cines españoles el próximo 25 de diciembre. Una fecha señalada en el día de navidad que caerá muy cerca de la llegada de Avatar: Fuego y ceniza (19 de diciembre) y otras propuestas autorales a la altura de Valor sentimental (5 de diciembre) o la ganadora del Festival de Venecia, Father Mother Sister Brother (día 24).