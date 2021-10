La semana del 4 al 10 de octubre comienza con nuevos estrenos de series en la mayoría de las plataformas de streaming. Entre estos estrenos están algunos de los más esperados del otoño como The Walking Dead: World Beyond, El código que valía millones, The Promise, Mucho más que listos, la cuarta temporada de A.P. BIO Temporada 4 o la quinta de The Good Doctor.

Lunes, 4 de octubre

On My Block Temporada 4 y última

Netflix estrena la última temporada de esta serie ambientada en un barrio marginado de Los Ángeles. Los protagonistas son cuatro adolescentes listos, divertidos y espabilados ponen a prueba su amistad cuando empiezan el instituto.

Creepshow Temporada 2

Atresplayer Premium estrena la segunda temporada de esta serie en la que se mantiene el espíritu de la película de Stephen King que revolucionó el cine del terror en los años 80. Una buena opción para los que disfrutan con el terror en historias independientes.

AMC estrena esta serie que expande el universo de The Walking Dead. Dos hermanas abandonarán, junto con dos amigos, la seguridad y comodidad de sus casas para emprender una importante búsqueda en la que se enfrentarán a enormes peligros, conocidos y desconocidos, vivos y muertos.

Martes, 5 de octubre

Te recuerdo

Netflix estrena esta serie en que un inteligente detective se une a una compañera para investigar un caso que le toca de cerca. El problema surge cuando los dos se enreda nen un juego del gato y el ratón.

Back to Life

Filmin estrena esta comedia negra protagonizada por Miri, una mujer que sale de prisión tras 18 años de condena y regresa al pueblo de sus padres, donde el crimen que cometió sigue siendo el acontecimiento del siglo.

Moonshine

Movistar+ estrena esta comedia gamberra sobre una familia disfuncional que se encarga de un resort. Ahora The Moonshine es un resort de verano en la costa sur de Nueva Escocia tuvo su época de esplendor en los años 70. Cuando la hija mayor de los Finley-Cullen, Lidia, regresa a casa por el funeral de su tía descubre que ha heredado una buena parte del negocio familiar. Decide quedarse lo que provoca que sus hermanos inadaptados se pregunten quién se merece realmente tomar las riendas del negocio cuando sus padres se jubilen.

Miss Fisher’s Modern Murder Mysteries Temporada 2

Fox Life estrena la segunda temporada de la serie en la que en 1964, Peregrine Fisher, pasa de tener una vida solitaria e insatisfactoria en una pequeña ciudad, a una intrépida carrera como investigadora. Está apoyada por un grupo de mujeres notables que la ayudan a seguir los pasos de su famosa tía Phryne.

The Equalizer

Calle 13 estrena esta serie protagonizada por Queen Latifah que vuelve a reinventar la serie clásica. La actriz da vida a Robyn McCall, una enigmática mujer con antecedentes misteriosos que utiliza sus amplias habilidades como ex agente de la CIA para ayudar a aquellos que no tienen a dónde acudir. McCall se presenta a la mayoría como una madre soltera que está criando a su hija adolescente. Ella es The Equalizer, un ángel de la guarda anónimo y defensor de los oprimidos, que también es obstinada en su búsqueda de la redención personal.

The Good Doctor Temporada 5

AXN estrena la quinta temporada de esta serie de éxito. En el primer episodio de esta nueva temporada, la fiesta de compromiso de Shaun y Lea tiene a todos de buen humor tras su regreso de Guatemala. Mientras tanto, una joven madre soltera se entera de que su hijo puede haber contraído cáncer de un modo sorprendente, y el doctor Mateo descubrirá si los problemas que tenía en Estados Unidos se pueden resolver.

Miércoles, 6 de octubre

La venganza de las Juanas

Netflix estrena esta telenovela mexicana protagonizada por cinco mujeres con la misma marca de nacimiento se proponen desentrañar la verdad sobre su pasado y descubren una trágica red de mentiras orquestadas por un político.

Innocent Temporada 2

Calle 13 está protagonizada por David Collins que lucha por reconstruir su vida cuando, tras pasar siete años en una prisión de alta seguridad. Se anula su condena por el asesinato de su mujer.

Jueves, 7 de octubre

El código que valía millones

Netflix estrena esta serie que se desarrolla en el Berlín de los noventa, un artista y un hacker inventan una nueva manera de ver el mundo. Años más tarde slos e reúnen para denunciar a Google por infracción de patentes sobre su idea.

A.P. BIO Temporada 4

Movistar Series estrena la cuarta temporada de la comedia creada por el humorista y presentador de Saturday Night Live Seth Meyers. En esta temporada se descubrirá si el profesor Jack Griffin llevará a cabo su particular venganza. Lo consiga o no, seguirá contando con unos aliados incondicionales: sus alumnos de Biología Avanzada.

The Promise

Cosmo estrena esta serie que comienza el día después de Navidad de 1999 cuando una niña de 11 años es secuestrada sin dejar rastro en la región francesa de las Landas. El capitán de policía Pierre Castaing dirige la investigación para tratar de encontrar a la niña y atrapar al culpable. Veinte años después, su hija, la joven policía Sara Castaing, se encuentra ante una nueva desaparición de una menor en un caso que comparte muchas similitudes con el que obsesionó a su padre.

FBI Temporada 4

TNT estrena esta serie protagonizada por los agentes Maggie Bell y Omar Adom OA Zidan que día tras día se enfrentan a amenazas de terrorismo, espionaje y crimen organizado que ponen en jaque la vida en Nueva York y en el resto de Estados Unidos. Para resolver los casos más complejos cuentan con la ayuda del agente especial Jubal Valentine y la analista Kristen Chazal, ambos a las órdenes de la dirección de la exigente Dana Mosier.

Viernes, 8 de octubre de 2021

Family Bussiness Temporada 3

Netflix estrena esta serie en la que un emprendedor y su familia, después de descubrir que Francia va a legalizar la marihuana, deciden convertir su carnicería en un establecimiento para vender hierba.

Mucho más que listos

Netflix estrena esta serie protagonizada por Chelsea, una estudiosa joven que después de mudarse con su alocada hermana y tres compañeros de casa descubre que la felicidad es algo que se vive y que no se estudia. Una sitcom tradicional protagonizada por Emily Osment.

Acapulco

Apple TV+ estrena esta comedia que narra la historia de Máximo Gallardo, al que da vida Enrique Arrizon, un veinteañero cuyo sueño se hace realidad cuando consigue el trabajo de su vida como camarero en el resort más popular de Acapulco. Pronto se da cuenta de que el trabajo es mucho más complicado de lo que imaginaba y de que, para tener éxito, deberá aprender a soportar a una clientela exigente, un mentor voluble y una vida familiar complicada.