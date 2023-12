Todo el mundo se ha quedado sin habla con esta serie: ha sido la más vista de estas navidades

El pasado lunes 25 de diciembre, el día de Navidad muchos usuarios de la plataforma de streaming Netflix se dieron cuenta de que en lo más alto del Top10 de las series más populares en España estaba Chimenea en tu hogar. Lo sorprendente es que se trata de una producción audiovisual en 4K de 60 minutos de duración en la que solo se ve cómo arden unos listones de madera.

Las redes sociales se llenaron de comentarios de los usuarios de Netflix que no comprendían cómo había logrado posicionarse por delante de otras series de éxito como los episodios finales de The Crown o Cristo y Rey que lleva varias semanas en los primeros puestos de esta lista. Este tipo de producción audiovisual que ofrece Netflix sirve para crear un ambiente cálido para los días de Navidad. En la plataforma de streaming también se pueden encontrar otras producciones como Headspace: Relaja tu mente en el que puedes adaptar la experiencia a tu estado de ánimo o disposición para relajarte, meditar o dormir profundamente.

Simplemente una chimenea

La producción audiovisual Chimenea en tu hogar es definido en la sinopsis de Netflix como “el primero de su género en 4K UHD que ofrece la imagen más nítida del mercado. Transforma tu televisor en una chimenea y haz de tu hogar un lugar más cálido y acogedor”. Este producto se ofrece en la plataforma de streaming en dos entregas diferentes, cada una de una hora, en la que se ofrecen similares experiencias de usuario. Estas serían Chimenea en tu hogar y Chimenea en tu hogar: Los chisporroteos de la madera de abedul en los que no se escucha ninguna voz, solo el chisporroteo de la chimenea.

Esta Navidad este contenido ha sido elegido por muchos usuarios de la plataforma de streaming para relajar el ambiente y disfrutar de una ambiente tranquilo y relajado durante este memorable día.

Otras experiencias similares en Netflix en Navidad

La plataforma de streaming Netflix ya ofrecía una experiencia similar en España desde 2010 en el espacio Fire place for your home que cuenta con tres episodios diferentes. No se podría ver en 4K UHD, pero sigue siendo otra buena opción para recrear el ambiente cálido de una habitación calentada por una chimenea en invierno. Lo que está claro es que hasta estas navidades esta experiencia había pasado desapercibida para los usuarios de nuestro país y no había saltado al Top10 de las series más vistas en España.

El primero de estos tres episodios lleva el título de Chimenea chisporreante de leña en el que se escucha un crepitante tronco navideño con villancicos tradicionales norteamericanos de fondo. El segundo Chimenea chisporreante en el que solo se ve una chimenea de leña a la vieja usanza y según su descripción se anima a lo siguiente: “Déjate hipnotizar por las llamas y el crepitar de un fuego de verdad”. En el tercero Chimenea chisporreante con música se reproduce un fuego alegre y crepitante, e incluye buena música para conseguir un ambiente de lo más acogedor.

Este tipo de original contenido ya se podía disfrutar en varios canales de Youtube en los que se ofrecen vídeos de diferentes horas de duración, más largos y más cortos, en los que se ven escenas de chimeneas crepitando. Estos programas de Netflix solamente duran una hora, pero se pueden volver a poner las veces que se quiera para crear la atmósfera navideña adecuada.

Está claro que las familias españolas han elegido esta navidad además de los tradicionales villancicos, estas producciones de Netflix para disfrutar de momentos de tranquilidad y paz. Una hoguera crepitando ofrece la calidez a un hogar que carece de chimenea y que quiere disfrutar de esta experiencia.