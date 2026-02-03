Todo lo que hay detrás del abrumador éxito en taquilla de ‘Aída y Vuelta’

Ya hay un nuevo fenómeno cinematográfico en España. Tras su estreno el pasado viernes 30 de enero, Aída y Vuelta se ha alzado con el primer puesto de la taquilla, manteniéndose como la película más vista durante todo el fin de semana con un total de 219.000 espectadores y una recaudación de más de 1.630.000 euros.

Con estas cifras, Aída y Vuelta, que tras conquistar a la crítica ha cautivado tanto a los fans de la serie como al público en general, se ha convertido en el mejor estreno de una película española para mayores de 12 años de los últimos siete años y el mejor estreno para una película española desde el pasado mes de junio.

Dirigida por Paco León, Aída y Vuelta es una producción de Globomedia (THE MEDIAPRO STUDIO) y Telecinco Cinema, con la participación de Mediaset España, Mediterráneo Mediaset España Group y Prime Video, donde estará disponible tras su paso por las salas. Su distribución en cines españoles corre a cargo de Sony Pictures Entertainment Iberia.

La cinta, escrita por Paco León junto a Fer Pérez, reúne de nuevo a Carmen Machi, Paco León, Miren Ibarguren, Mariano Peña, Eduardo Casanova, Pepe Viyuela, Melani Olivares, Canco Rodríguez, Secun de la Rosa, David Castillo, Marisol Ayuso, Pepa Rus, Óscar Reyes y Adrián Gordillo.

Aída y Vuelta combina ficción y metacine para narrar el rodaje de un episodio de la mítica serie, jugando con los personajes y sus actores delante y detrás de la cámara y dando pie a reflexionar sobre temas como los límites del humor, del trabajo del cómico y la fama.

La película da también esta semana el salto internacional con su estreno el 6 de febrero en grandes ciudades de Estados Unidos como Nueva York, Miami, Orlando y Los Ángeles, y el día 5 en Puerto Rico, República Dominicana y países de Centroamérica como Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Panamá. Todo ello de la mano de la distribuidora internacional Wiesner Distribution.

¿Por qué ha triunfado ‘Aída y Vuelta’?

Primero, porque el espíritu de Aída sigue muy vivo en una gran parte de nuestra población. Aquel fenómeno social que supuso la serie sigue consumiéndose y hay generaciones de nostálgicos que estaban sedientas de volver a ver a sus personajes (actores) favoritos juntos de nuevo.

Segundo, y más importante: la película es buena. Bastante.

¿Qué significa el éxito de ‘Aída y Vuelta’?

Para empezar, es un alivio para el equipo de Telecinco Cinema tras el fracaso de otro revival como fue Todos los lados de la cama. El éxito de la cinta de Paco León vuelve a posicionar al departamento de cine de Mediaset España como uno de los más punteros.

Se podría decir que Aída y Vuelta ha funcionado por el componente fan y nostálgico. Tal vez eso haya ayudado en un primer momento y para las cifras que ha tenido la película en primer fin de semana pero lo mejor va a ser el boca-oreja. Este éxito es un premio a la osadía, al riesgo de reinventar algo que para muchos es sagrado y hacerlo bien.