El thriller psicológico de Amazon Video para no moverte del sofá

Una de las series más vistas en Amazon Prime Video es Cruel Summer, un thriller psicológico de terror que engancha desde el primer episodio. Esta serie ha sido producida por la producción de la actriz Jessica Biel (The Sinner) y cuenta la historia de dos jóvenes Kate, una chica muy popular que un día desaparece en esa localidad de Texas y Jeanette, una chica tranquila y estudiosa a la que acusan de estar relacionada con su desaparición.

Uno de los aciertos de Cruel Summer es que su historia se cuenta en tres momentos distintos en el tiempo en la época de verano de 1993, 1994 y 1995. También la buena interpretación de los actores Olivia Holt, Chiara Aurelia y Froy Gutierrez.

Cruel Summer cuenta con 10 episodios y ha sido creada por Bert V. Royal para Freeform. Aunque la serie se estrenó en abril de 2021, en este momento está entre las diez más vistas de Amazon Prime Video.

Una historia en 3 veranos

La acción de Cruel Summer tiene lugar el 4 de julio en tres años distintos, 1993, 1994 y 1995. En el primer verano se cuenta la historia antes del secuestro de Kate, el segundo cuando ocurre el suceso y el tercero lo que ocurrió después ya que va contando como los pasos de Kate y Jeanette, otra adolescente que soñaba con tener su misma vida se fueron cruzando.

En el tercer verano vemos como Jeanette ha conseguido su objetivo y en la actualidad disfruta de la compañía de su novio y sus amigas. Una adolescente fría y calculadora que ha conseguido lo que se proponía debido a la desgracia de Kate. Pero en el aire flotan algunas preguntas: ¿Dónde está Kate? ¿Quién la ha secuestrado? ¿Tiene la policía alguna pista?

Un buen reparto en Cruel Summer

Cruel Summer, que se puede ver en Amazon Prime, está protagonizada por las actrices Chiara Aurelia y Olivia Holt. La actriz Chiara Aurelia da vida a Jeanette y ya la hemos visto en la película El Juego De Gerald”(2017) y en televisión en las series Tell Me Your Secrets o The Brave.

La actriz Olivia Holt que interpreta el papel de Kate también ha trabajado en la película Uno Tan Diferente Como Yo y en las series Wasabi Warriors y Capa y Puñal, entre otras. Otra de las actrices que destaca en la serie es Harley Quinn Smith que interpreta el personaje de Mallory Higgins. En el reparto también están los actores Froy Gutierrez, Andrea Anders, Michael Landers, Ben Cain y Blake Lee, entre otros..

Cruel Summer es una intensa serie de thriller psicológico que les gustará seguro a los que han disfrutado de éxitos como Big Little Lies, The Undoing o La chica de antes.