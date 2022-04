Descubrir si el protagonista de una serie es culpable o si es la víctima de una falsa acusación es la la trama de muchas ficciones. Pero si este es un ministro del parlamento británico y la acusación es por un crimen horrendo, sabemos que lo más seguro es que se convierta pronto en una de las más vistas de la primavera. La plataforma de streaming Netflix acaba de estrenar la serie Anatomía de un escándalo el 15 de abril. Una intensa serie basada en la novela homónima de la escritora Sarah Vaughan.

Anatomía de un escándalo es un thriller psicológico y un drama judicial que tiene solo seis episodios de aproximadamente una hora. La serie ha sido creada por los premiados guionistas David E. Kelley, responsable de series como Big Little Lies y Aly McBeal, y Melissa James Gibson, autora nada menos que de House of Cards.

Un político con una vida ejemplar

El protagonista de esta serie es James Whitehouse, un ministro del parlamento británico que lleva una vida ejemplar junto a su esposa Sophie. Todo cambia para él y su familia cuando es acusado de un terrible crimen y los secretos de su vida privada salen a la luz.

Su mujer Sophie cree en la inocencia de su marido y lucha por mantener su reputación intacta. El problema es que una ambiciosa fiscal ambiciosa está convencida de la culpabilidad del ministro y quiere que pague lo antes posible por todo lo que ha hecho. Tal como se explica en la sinopsis de Netflix: “La letrada Kate Woodcroft también tiene una trayectoria profesional impresionante, y sus acusaciones amenazan con despedazar Westminster, el matrimonio Whitehouse y su propia autoestima”.

El proceso judicial en el que se ve envuelto James Whitehouse no solo perjudicará a su vida familia sino que involucrará a las más altas estructuras del gobierno británico. La fiscal intentará demostrar que no solo no es un buen político o un padre ejemplar, sino que ha sido capaz de cometer un crimen horrible.

Un reparto excepcional

La serie Anatomía de un escándalo está protagonizada por el actor Rupert Friend que da vida a James, la actriz Sienna Miller, a la que conocemos por su brillante papel en Ozark, que en esta ocasión interpreta a su mujer Sophie, y Michelle Dockery a la fiscal Kate Woodcroft.

En el reparto también están actores excepcionales como Naomi Scott (Aladdin, Los ángeles de Charlie), Josette Simon (Las brujas de Roald Dahl), Geoffrey Streatfeild (Las hermanas Bolena) y Joshua McGuire (Lovesick).

Anatomía de un escándalo es una buena opción para los que buscan esta semana una miniserie de suspense, corta y muy intensa que se sumerge en la vida política británica. Una serie que nos recuerda a otras como Un escándalo muy británico o The Undoing, ficciones en las que se combina un complejo caso con un drama judicial.