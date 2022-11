¿Taylor Swift en ‘Deadpool 3’?: Ryan Reynolds responde a las teorías de los fans

Ryan Reynolds es muy dado a incluir cameos de sus colegas de la industria en sus producciones. Célebres son algunas sonadas apariciones como la de Brad Pitt como hombre invisible en Deadpool 2 o las constantes referencias a Hugh Jackman en la franquicia, que finalmente verá cómo los sueños de los fans se cumplen al ver al australiano y al canadiense juntos en Deadpool 3. Sin embargo, esta podría no ser la única aparición estelar de la nueva entrega del mercenario bocazas, ya que según han hilvanado algunos fans, la cantante Taylor Swift podría aparecer en el título de Marvel. Todo comenzó con el vídeo que anunciaba la aparición de Jackman y su regreso como Lobezno. Resulta que el año anterior, Swift filmó All Too Well: The Short Film en el mismo espacio, situación que podría pasar por anécdota si el actor protagonista no hubiese mostrado en numerosas ocasiones su apoyo a la artista, llegando a vestir a su personaje en la secuela con una camiseta con los gatos de la estadounidense.

La cosa es que Ryan Reynols ha intentado durante años que la estrella de la música apareciese en alguna de las entregas de Deadpool sin aparente éxito y por sus recientes palabras, parece que este esperado encuentro tampoco se dará en la consecución de la trilogía: “¿Está bromeando? Haría cualquier cosa por esa mujer”, explicaba el actor, quien ha reiterado en varias ocasiones cómo la cantante es parte de la familia para sus hijas, considerándola incluso como “una tía”. Hasta le dejó utilizar su disfraz de superhéroe en una fiesta de Halloween en 2016.

Taylor Swift es una de las artistas musicales que más discos ha vendido en la historia. Comenzó componiendo música country, hasta alcanzar el éxito mundial con el pop y otros estilos musicales. Ha vendido la friolera cifra de más de 200 millones de discos en todo el mundo, llegando a ganar 11 premios Grammy y 29 Billboard Music Awards. A pesar de su reticencia a aparecer en Deadpool 3, Swift ha hecho sus pinitos en el mundo del cine, con mayor o menor acierto. Debutó en un capítulo de la serie C.S.I. y estuvo en la gran pantalla por primera vez gracias a la comedia romántica Historias de San Valentín. Participó en 2014 en The Giver, el drama de ciencia ficción junto a artistas de la talla de Meryl Street, pero también en la desastrosa Cats. Recientemente la hemos podido volver a ver entre el gran elenco de Ámsterdam. Unas participaciones irregulares en productos serios que no suelen salir del todo bien, dañando su imagen. Por ello, a través de la comedia siempre acertada de Deadpool, los fans creen que una futura aparición sería más que acertada.

Deadpool 3 se estrenará en cines el 8 de noviembre de 2024.